Жителя Вашкинского района арестовали по подозрению в убийстве знакомого

17.10.2022 [Происшествия]

В Вашкинском районе следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 33-летнего жителя села Липин Бор. В совершении преступления подозревается его знакомый.

«По данным следствия, вечером 14 октября 2022 года между распивавшими спиртное жителями с. Липин Бор в квартире одного из них произошла ссора, в ходе которой хозяин жилища несколько раз ударил ножом в грудь своего гостя, причинив тому смертельные раны», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

О происшествии сообщили правоохранителям и 46-летнего подозреваемого задержали. На допросе он дал признательные показания. С учётом того, что мужчина ранее уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, суд заключил его под стражу. Расследование продолжается.

Тэги: пьянка, убийство, уголовное дело
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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