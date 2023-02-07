Мужчина, сбежавший из колонии-поселения в Суде, получил более двух лет лишения свободы в колонии строгого режима

Суд вынес приговор в отношении мужчины, который сбежал из мест лишения свободы в Суде.

"Череповецкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении лица, отбывающего наказание в виде лишения свободы по приговору Череповецкого районного суда в ФКУ КП- 7 УФСИН России по Вологодской области, который в октябре 2022 года незаконно самовольно покинул рабочий объект, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, через запасной выход вышел из здания. Осужденный в ФКУ КП-7 УФСИН России по Вологодской области не вернулся, совершив побег из мест лишения свободы. Суд назначил виновному по ч.1 ст.313 УК РФ, наказание в виде двух лет семи месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый виновным себя в совершении преступления признал полностью. В суде он пояснил, что на основании постановления Шекснинского районного суда в 2021 году переведен для дальнейшего отбывания наказания по приговору Череповецкого районного суда от 2019 года в колонию-поселение № 7 в пос. Суда.

Мужчина был знаком с границами производственного объекта, предупрежден об уголовной ответственности за побег. В октябре 2022 году ему был предоставлен отпуск, но он написал заявление, чтобы продолжить работу. Его сожительница передала ему сотовый телефон, который он использовал для звонков. В конце октября 2022 года ему знакомый сообщил, что видел его 14-летнюю дочь с парнем лет 20. Тогда он решил, что необходимо встретиться с дочерью.

27 октября 2022 года утром его с другими осужденными привезли на объект в Климовское. Он сообщил сотруднику, что ему необходимо в туалет. Его сопроводили, но он незаметно от сотрудника вышел из здания через запасной выход, который был открыт. Пошел по полю вдоль деревни, в лесу заблудился. На следующий день вышел к деревне, увидел сотрудников полиции и пошел к ним.

Ранее NewsVo писал, что жители деревни Климовское Череповецкого района лично обратились в администрацию президента в Москве, чтобы остановить создание центра для осужденных у себя в поселке.

