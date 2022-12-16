Жители поселка Климовское дошли до администрации президента, чтобы остановить создание центра для осуждённых в поселке

Жители деревни Климовское Череповецкого района лично обратились в администрацию президента в Москве, чтобы остановить создание центра для осужденных у себя в поселке.

Исправительный центр планируют создать в деревне Климовское Череповецкого района. С таким предложением обратилось к администрации Череповецкого района предприятие «Продторг». Контроль за центром будет осуществлять Управление Федеральной службы исполнения наказаний.

Исправительные центры предназначены для принудительных работ осужденных. Это альтернатива лишению свободы.

«Руководители компании «Продторг» из д. Климовское обратились с просьбой о помощи в реализации государственного проекта по организации исправительного центра для 68 осужденных. Для осужденных должно быть организовано общежитие на месте бывшей конторы, а работа — на базе мощностей бывшего предприятия «Череповецкий бройлер». Кроме того, компания «Продторг» собирается развиваться и дальше, ремонтировать птичники», — пояснили в администрации Череповецкого района.

Однако, жители Климовского не рады перспективе жить бок о бок с осужденными. Они пояснили, что их никто не спросил, нравится ли им идея создания центра.

В августе в Климовском был организован сбор подписей жителей поселения против создания центра для осуждённых на территории поселка. Но так как сбор подписей не помог, жители решили лично обратиться в администрацию президента в Москве.

«В приемную Президента РФ вошли в 9,30, зарегистрировались, в порядке записи нас вызывали по одному и в разные кабинеты. Считаю, что диалог у нас состоялся, потому, что нас наконец услышали и мы узнали очень много: как замалчиваются достоверные факты, как предоставляется лживая информация, которая не соответствует действительности, начиная с власти на местах и заканчивая Правительством в Вологде. В процессе диалога по зданию, в котором хотят поселить осужденных, где оно находится, я сказала, что люди не согласны с этим, но нам отвечают, что это указание Владимира Владимировича и значит этому центру быть. Мне понравилась реакция, где сказано: «Как это так, если речь и шла об этих центрах, то во всяком случае ни на территории ПОСЕЛЕНИЯ. Улавливаете разницу между собственностью и поселением, т. е. руководители хотели нам впарить, если это их здание, значит, что они захотят, то и сделают. Нет дорогие, этот номер вам теперь уже не пройдет. Для начала будет проверка всех органов власти о которых мы упомянули, и тех кто это разрешил и поставил свои подписи. Мы оставили документы прямо на имя Президента, как нам посоветовали, чтобы он мог с ними ознакомиться пока идет проверка, а за тем будет вынесено решение и лично каждому будет дан ответ в письменном виде», — рассказала о своей поездке в Москву жительница поселка Александра Веселова.

В сентябре начальник департамента труда и занятости населения Олег Белов, отвечая на обращение одного из жителей Климовского, ответили, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников согласовал строительство УФИЦ (изолированного участка, функционирующего как исправительный центр) в Климовском и сослался на поручение президента РФ от 29 ноября прошлого года. В поручении говорится, что высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации рекомендовано создать в каждом субъекте исправительные центры, функционирующие на базе регионального имущества, имущества предприятий и организаций.