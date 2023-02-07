Виктор Данилов: «Дрались, дрались, к сожалению в концовке уступили»

«Вологда-Чеваката, в последнем туре первой части сезона баскетбольной Суперлиги на выезде уступила дебютанту чемпионата, московской «Руне». Перед этим матчем из-за травм у Чевакаты выбыло несколько игроков



Эта игра по сути ничего не решала, вологжанки досрочно обеспечили себе первое место на предварительном этапе. Москвички же пытались подняться как можно выше во второй «шестёрке».



В первой четверти команды по очереди выходил вперёд. Вторая и третья десятиминутки прошли в равной борьбе, но всё время на чуть-чуть были впереди игроки «Руны». Максимальный отрыв москвичек в это время достигал 10 очков, после чего «пчёлам» очень быстро удалось сократить его до трех.



В заключительном отрезке игры вологжанкам вновь удалось минимально выйти вперёд 50:49, после чего хозяйки паркета взяли тайм-аут и концовка матча осталась полностью за игроками «Руны» (14:5). В результате «Вологда-Чеваката» проиграла со счётом 55:63. Это поражение для вологжанок стало четвертым в сезоне.



12 очков в этом матче у «жёлто-фиолетовых» набрала Анастасия Сущик. Совсем немного до очередного дабла-дабла не хватило Екатерине Техеровой, у нее 9 очков и 11 подборов.



«Команде не хватило реализации. Очень вязкая была игра. От защиты обе команды играли, у нас была низкая реализация, не хватило очков в нападении. Но, дрались, дрались, к сожалению в концовке уступили», сказал после игры главный тренер вологжанок Виктор Данилов.



«Вологда-Чеваката» завершила на первом месте первую часть сезона, в 22 матчах одержав 18 побед. Теперь команды будут разделены на две «шестёрки» и проведут между собой ещё один 10 матчей. Соперниками вологжанок по второй части регулярного сезона стали курское «Динамо-Фарм», «Казаночка»«МБА 2», «УГМК Юниор» из Екатеринбурга и «Спарта энд К-2» из Видного. Эти команды гарантировали себе место в плей-офф, осталось только решить кто какое место займет и кто с кем будет играть. Ближайший соперник вологжанок будет известен чуть позже.



Вторая «шестёрка» команд, куда вошли «Руна», петербургский и ногинский «Спартак», ивановская «Энергия» «Ставропольчанка — СКФУ» и «Платов» из Новочеркасска разыграют внутри себя две оставшиеся путевки в решающуюся часть турнира.