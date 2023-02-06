На месте взрыва здания в Вологде найдено тело погибшего мужчины

В Вологде на улице Можайского, где взорвалось здание, найдено тело погибшего мужчины. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Сергей Воропанов сообщил, что в 18.09 тело мужчины 1976 гр было обнаружено под завалом на месте ЧП на улице Можайского . У погибшего не было жены и детей. Здание не относится к котельной, которую передали в собственность города осенью прошлого года.

Следственный комитет устанавливает причины произошедшего.

Ранее NewsVo рассказывал, что 6 февраля 2023 года в экстренные службы поступило сообщение об обрушении конструкции кирпичного здания на ул. Можайского. При ликвидации последствий обрушения из-под завалов извлечен пострадавший мужчина. Следственными органами СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушения правил безопасности при ведении работ).