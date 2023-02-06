В Вологде на улице Можайского взорвалось здание склада

06.02.2023 [Происшествия]

В Вологде на улице Можайского взорвалось здание склада. ЧП произошло днем 6 февраля.

- В 14.27 в ЕДДС города поступила информация о взрыве на улице Можайского. Это произошло в здании рядом с котельной. Есть пострадавшие, - сообщает мэр Вологды Сергей Воропанов. - Сама котельная не пострадала, была остановлена и вновь запущена в работу. Она обеспечивает теплом микрорайона Завокзальный. Нахожусь на месте происшествия, где продолжают работу спасатели.

По данным МЧС взорвавшееся здание находится по адресу: Вологда, Можайского, 10. При взрыве оно частично разрушилось.

К месту взрыва были направлены силы пожарной охраны: 39 человек, 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 22 человека, 7 единиц техники.

По предварительной информации, при производстве резательных работ произошел взрыв аккумуляторов-накопителей, хранившихся на складе.

Спасатели извлекли из-под завала работника "Гортеплосети". Сейчас его осматривают медики. Второго пострадавшего пока ищут, информации о нем нет.

Причины произошедшего устанавливаются .

Тэги: взрыв, котельная, пострадавшие

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