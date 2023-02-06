Дом Пузан-Пузыревского в Вологде готовят к реставрации

06.02.2023 [Общество]

Дом Пузан-Пузыревского в Вологде готовят к реставрации.

Ранее NewsVo рассказывал, что разрабатывается документация на проведение ремонтно-реставрационных работ. 

В течение 2022 года проект обновления особняка разрабатывали специалисты ООО «БизнесКонсалт».

– За время подготовки документации специалисты обнаружили множество подлинных элементов. Например, зашитые оконные проемы. В рамках проекта их предлагается раскрыть. Кроме того, архитекторы выяснили, что окна в доме имели другую расстекловку, которая ориентировочно была заменена в советское время. В проекте восстановления предлагается использовать первоначальный вариант расстекловки. Также в оформлении дома сохранились и другие элементы интерьера: разнообразные по рисунку двустворчатые двери с резными вставками, угловая печь, потолочные тяги и потолочные розетки, – сообщает «Вологдареставрация».

Комитет по охране объектов культурного наследия согласовал предложенный архитекторами проект реставрации. Теперь остается ожидать начала работ.

Напомним, дом помещика Пузан-Пузыревского находится по адресу: Вологда, Герцена, 35.

Ориентировочно дом был построен в первой половине 19-го века и является одним из немногих сохранившихся до настоящего времени памятников гражданской архитектуры того времени. 

– Нынешний вид особняк с мезонином, бельэтажем и портиком приобрел, когда его владельцем стал Павел Дмитриевич Пузыревский-Пузан, статский советник, председатель Вологодской палаты гражданского суда. После смерти хозяина особняк перешел в счет погашения долгов в городскую казну, в нем размещались различные учреждения, – сообщают сотрудники «Вологдареставрации».

В 1896–1914 годах здесь была фотомастерская. В 1918 году в особняке жил американский посол Дэвид Роуленд Фрэнсис с семьей, а также здесь в течение пяти месяцев здесь размещались посольства и миссии стран Антанты. 

В советские годы в здании располагались Клуб водников, затем общежитие, санэпидемстанция и частные ремонтные кооперативы. 

В 1997– 2012 годы здесь работал частный Музей дипломатического корпуса с постоянной экспозицией, которая была посвящена пребыванию в Вологде 11 иностранных посольств и миссий. Музей был закрыт 4 ноября 2012 года. В настоящее время дом пустует. В 2021 году здание было передано в безвозмездное пользование АУК ВО «Вологдареставрация».

Также дом известен тем, что Пузан-Пузыревский был женат на дочери грязовецкого помещика Платона Волкова, который стал прототипом героя Хлестакова в комедии «Ревизор».

– Особняк уникален тем, что является двухэтажным со всех фасадов, кроме главного, и имеет самые крупные в Вологде деревянные колонны. Сохранились анфиладная система внутренней планировки, характер и расположение внутренних лестниц с балясинами в ограждении, печи (штукатуренные и кафельная), декоративные вентиляционные решетки, многообломные и цельнотянутые потолочные карнизы, потолочные розетки, двустворчатые двухстворчатые филенчатые двери с резными вставками в виде «полусолнца», розеток и пальметок, – рассказывают специалисты «Вологдареставрации».

Тэги: реставрация, дома-памятники, деревянная Вологда

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