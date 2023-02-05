В ходе специальной военной операции погиб житель Кич-Городецкого округа Юрий Замараев. Об этом глава округа Сергей Ордин рассказал на своей странице ВКонтакте.
«Земляки, трагическая новость пришла в наш округ. При обстреле населенного пункта Софиевка 30 января погиб Замараев Юрий Александрович, 1997 года рождения. Молодой человек попал под обстрел и подрыв снаряда. Рядовой Юрий Замараев был водителем-санитаром медицинского отделения. Ничто не восполнит боль утраты сына, боевого товарища, друга», — написал Сергей Ордин, выразив соболезнования родным и близким.
В ходе специальной военной операции погиб житель Кич-Городецкого района
В ходе специальной военной операции погиб житель Кич-Городецкого округа Юрий Замараев. Об этом глава округа Сергей Ордин рассказал на своей странице ВКонтакте.
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