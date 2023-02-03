В Великом Устюге возбуждено уголовное дело по поводу избиения школьницы

03.02.2023 [Общество]

Следственный комитет возбудил уголовное дело по поводу избиения школьницы. 

«1 февраля 2023 года в ходе мониторинга сети Интернет региональным управлением СК России выявлена видеозапись, демонстрирующая нанесение 14-летней школьницей множественных ударов по голове 15-летней девушке у здания образовательной организации. Видео стало распространяться среди населения. Следственными органами СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами школы, в которой обучаются обе девушки, своих обязанностей по созданию безопасных условий обучения и воспитания школьников. В настоящее время следствием проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования поставлен руководителем следственного управления на личный контроль», — сообщили в СУ СК РФ по Вологодской области.

Ранее NewsVo писал, что 31 января в 11 часов дня у школы номер 11 в Великом Устюге произошел конфликт между ученицами восьмых классов. Одной из школьниц было нанесено несколько ударов по голове. Драка попала на видео. 

В Управлении образования Великоустюгского района пояснили, что пострадавшая — воспитанница Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

После инцидента девочка была передана воспитателям и доставлена в приемное отделение Великоустюгской ЦРБ, но подозрение на сотрясение головного мозга не подтвердилось. В настоящее время в школе проводится служебная проверка с участием законных представителей всех участников конфликта и их одноклассников.

 

Тэги: буллинг, школы, дети

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