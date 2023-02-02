Ученики школы №11 в Великом Устюге избили одну из школьниц

31 января в 11 часов дня у школы номер 11 в Великом Устюге произошел конфликт между ученицами восьмых классов. Одной из школьниц было нанесено несколько ударов по голове. Драка попала на видео.

Местные стали заявлять о том, что детский дом составил там свою иерархию. Поэтому и происходят конфликты.

В Управления образования Великоустюгского района пояснили, что пострадавшая - воспитанница Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

После инцидента девочка была передана воспитателям и доставлена в приемное отделение Великоустюгской ЦРБ, но подозрение на сотрясение головного мозга не подтвердилось. В настоящее время в школе проводится служебная проверка с участием законных представителей всех участников конфликта и их одноклассников. Пострадавшей девочке в полном объеме оказана медицинская и психологическая помощь, в настоящее время ей ничего не угрожает. С учениками школы проводятся профилактические беседы.