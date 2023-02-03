За два года в Вологодской области планируют отремонтировать более 80 км коммунальных сетей

03.02.2023 [Общество]

За два года в Вологодской области планируют отремонтировать более 80 км коммунальных сетей.

Программу модернизации коммунальных сетей в Вологодской области одобрило Правительство России.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выступил на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию, которое прошло под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Он рассказывал о региональной программе модернизации коммунальной инфраструктуры.

– Как отметил Марат Хуснуллин, сфера жилищно-коммунального хозяйства выделена руководством страны в качестве приоритетной, на ее развитие направляются дополнительные средства. При этом, как прозвучало на встрече, основные усилия необходимо направить на обновление сетей, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

В рамках программы, озвученной на заседании, Олег Кувшинников рассказал, что за два года в Вологодской области планируют отремонтировать более 80 км сетей.

– В программу на 2023-2024 годы включено 47 объектов на общую сумму 1 млрд 300 млн рублей, 81 км сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, которые находятся в наиболее изношенном состоянии. На эти цели из областного бюджета будет выделено 457 млн рублей, еще почти 30 млн рублей – из местных бюджетов. Благодаря проведенным работам более качественные коммунальные услуги получат свыше 10 тысяч человек. Программа очень востребована, прошу ее поддержать, – доложил Губернатор Олег Кувшинников.

В ходе заседания Правительственной комиссии региональная программа модернизации сетей в Вологодской получила одобрение, на ее реализацию из федерального бюджета будет направлено 865 млн рублей.

Ранее NewsVo рассказывал, что 55% тепловых сетей Вологодской области нуждаются в замене. При этом, общая протяженность тепловых сетей только в Вологде составляет 306,14 км. А общая протяженность водопроводных сетей в Вологде – 617,85 км
 

Тэги: теплосети, сети, коммунальные аварии

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