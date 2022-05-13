55% тепловых сетей Вологодской области нуждаются в замене

13.05.2022 [Общество]

55% тепловых сетей, находящихся на территории Вологодской области, нуждаются в замене. Самые ветхие и изношенные теплосети находятся в Кадуйском районе и Череповце. Такие данные опубликовал GorodVO со ссылкой на «Программу развития электроэнергетики Вологодской области на 2023–2027 годы».

В документе говорится, что ветхие тепловые сети составляют 51,7%. Сильный износ сетей, нуждающихся в замене, отмечается: в Кадуйском районе (93,3% — общий износ сетей, нуждающихся в замене), Череповце (82%), Чагодощенском районе (66,5%), Сокольском (45%), Вологодском (34,1%) и Тарногском районах (32,8%).

Ремонт сетей запланирован, однако, к 2027 году доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, сократится лишь до 53%.

 

Тэги: теплосети, капремонт

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце 14-летняя школьница упала с Октябрьского моста в реку
В Череповце неизвестные подожгли здание, в котором расположен военкомат
Полиция нашла того, кто убил кроликов и страусов в гостевом доме с мини-зоопарком в Вологде
Вологодский водочный завод «Русский Север» меняет украинского собственника на русского
В центре Вологды машина провалилась в асфальт
В Вологде решение о дате окончания отопительного сезона не принято
В ходе специальной военной операции в Украине погиб житель Сокольского района
В лесах Шекснинского района может скрываться подозреваемый в двойном убийстве
В Череповце шестилетний ребёнок выпал из окна второго этажа детского сада
В Вытегре автомобиль ДПС вылетел в кювет

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Вологды убедил приятеля купить ему машину, а потом отказался отдавать деньги и авто
В Вологодской области в майские праздники извлекли из водоемов больше километра сетей
Жители Вологодской области могут получить дополнительное образование в ИТ-сфере бесплатно или со скидкой
Более половины поверхностных вод в Вологодской области относятся к категории «грязных»
55% тепловых сетей Вологодской области нуждаются в замене
В правительстве Вологодской области появится управление по профилактике коррупционных правонарушений
Роскачество: из-за санкций более 30% отечественных вин будет разливаться в бутылку с винтовой пробкой
 
13.05.2022 [Политика]

Пять тысяч за хэштег: вологодский активист получил штраф за пост в ВК

259
0
13.05.2022 [БлогоVO]

У нас находка — новый артефакт из Крохино! На этот раз недвижимый — небольшой амбар

298
0
12.05.2022 [Обзор Прессы]

Ноль эмоций

261
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика