55% тепловых сетей Вологодской области нуждаются в замене

55% тепловых сетей, находящихся на территории Вологодской области, нуждаются в замене. Самые ветхие и изношенные теплосети находятся в Кадуйском районе и Череповце. Такие данные опубликовал GorodVO со ссылкой на «Программу развития электроэнергетики Вологодской области на 2023–2027 годы».

В документе говорится, что ветхие тепловые сети составляют 51,7%. Сильный износ сетей, нуждающихся в замене, отмечается: в Кадуйском районе (93,3% — общий износ сетей, нуждающихся в замене), Череповце (82%), Чагодощенском районе (66,5%), Сокольском (45%), Вологодском (34,1%) и Тарногском районах (32,8%).

Ремонт сетей запланирован, однако, к 2027 году доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, сократится лишь до 53%.