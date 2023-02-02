В Вологодской области за туризм теперь будет отвечать департамент экономического развития

02.02.2023 [Политика]

За развитие туристической отрасли региона теперь будет отвечать департамент экономического развития. 

«С сегодняшнего дня департамент культуры и туризма Вологодской области стал департаментом культуры Вологодской области», — сообщил 1 февраля понесший начальник этого департамента Владимир Осиповский. 

Соответственно, отрасль также уходит из кураторства заместителя губернатора Ларисы Каманиной к другому заму — Виталию Тушинову. 

Позже решение подтвердил и первый заместитель губернатора области Дмитрий Горбачев. Теперь туризмом будет заниматься Евгений Климанов и его департамент. 

«Сфера туризма у нас переходит в департамент экономического развития. Решение было принято на уровне губернатора области и синхронизировано с аналогичным решением на уровне федерации. Эксперты единодушно склоняются к мнению о том, что такая экономическая фокусировка в туризме приведет к наилучшим результатам. То есть, будут создаваться экономически оправданные туристические продукты, которые позволят нарастить туристические потоки уже в регионах», — сообщил Дмитрий Горбачев. 

 

Тэги: Туризм, культура

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