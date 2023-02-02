В Вологодской области за туризм теперь будет отвечать департамент экономического развития

За развитие туристической отрасли региона теперь будет отвечать департамент экономического развития.

«С сегодняшнего дня департамент культуры и туризма Вологодской области стал департаментом культуры Вологодской области», — сообщил 1 февраля понесший начальник этого департамента Владимир Осиповский.

Соответственно, отрасль также уходит из кураторства заместителя губернатора Ларисы Каманиной к другому заму — Виталию Тушинову.

Позже решение подтвердил и первый заместитель губернатора области Дмитрий Горбачев. Теперь туризмом будет заниматься Евгений Климанов и его департамент.