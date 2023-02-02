В Вологодской области за туризм теперь будет отвечать департамент экономического развития

За развитие туристической отрасли региона теперь будет отвечать департамент экономического развития.
«С сегодняшнего дня департамент культуры и туризма Вологодской области стал департаментом культуры Вологодской области», — сообщил 1 февраля понесший начальник этого департамента Владимир Осиповский.
Соответственно, отрасль также уходит из кураторства заместителя губернатора Ларисы Каманиной к другому заму — Виталию Тушинову.
Позже решение подтвердил и первый заместитель губернатора области Дмитрий Горбачев. Теперь туризмом будет заниматься Евгений Климанов и его департамент.
«Сфера туризма у нас переходит в департамент экономического развития. Решение было принято на уровне губернатора области и синхронизировано с аналогичным решением на уровне федерации. Эксперты единодушно склоняются к мнению о том, что такая экономическая фокусировка в туризме приведет к наилучшим результатам. То есть, будут создаваться экономически оправданные туристические продукты, которые позволят нарастить туристические потоки уже в регионах», — сообщил Дмитрий Горбачев.