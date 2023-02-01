Лекцию «Homo Legens – человек читающий» прочтет Сергей Баранов в Вологде 8 февраля

Лекция «Homo Legens – человек читающий» пройдет в Вологде 8 февраля. Этой лекцией Вологодская областная библиотека имени Бабушкина откроет новый проект «Школа серьезного чтения».

Прочтет лекцию Сергей Юрьевич Баранов, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой литературы Института социальных и гуманитарных наук ВоГУ.

– Человек читающий – уникальное явление культуры. Можно утверждать, что без него, человека читающего, и полноценное существование самой культуры было бы невозможно, – говорится в анонсе мероприятия. – Человечество читает уже не менее 3000 тысяч лет, и занятие это для большинства людей стало делом привычным, даже обыденным. Однако чтение чтению рознь. Да и сам его механизм не так очевиден и прост, как может показаться на первый взгляд. Сегодня, в пору бурного развития электронных средств кодирования и передачи информации, есть повод поразмыслить над тем, как мы читаем, что мы читаем и зачем мы читаем.

Проект реализуется на средства государственного гранта в сфере культуры Вологодской области.

Слушателям, которые захотят подготовиться к лекции и заранее подумать над предложенной темой, могут обратиться к книгам, которые для этого рекомендует Сергей Юрьевич Баранов:

Львов С. Л. Книга о книге (Москва, 1980). Библиотека в саду: писатели античности, средневековье и Возрождения / сост. В. А. Эльвова (Москва, 1985). Человек читающий: писатели 20 в. о роли кн. в жизни человека и общества (Москва, 1983). Очарованные книгой / сост. А. В. Блюм (Москва, 1982).

Перечисленные книги можно найти в областной библиотеке.

Проект реализуется на средства государственного гранта в сфере культуры Вологодской области.

Начало лекции в среду, 8 февраля, в 18:00 в здании областной библиотеки по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, 3 этаж.

Предварительная регистрация по ссылке.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).