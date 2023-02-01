Губернатор Вологодской области подтвердил смерть шестерых мобилизованных в ходе СВО

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подтвердил гибель шестерых разведчиков. Он написал в своем Телеграмм-канале, что сегодня пришло официальное подтверждение от Министерства обороны о смерти шестерых мобилизованных из Вологодской области.

Группой разведчиков командовал Андрей Голубев. О его смерти ранее сообщал мэр города Вологды Сергей Воропанов. Андрей Голубев двадцать лет отслужил в спецназе ФСБ и уже после выхода на пенсию отправился в зону СВО.

Управляемый снаряд накрыл бронетранспортер разведгруппы. Еще один военнослужащий из Череповца получил ранения и сейчас находится на лечении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. 21 сентября 2022 года Путин объявил в стране частичную мобилизацию

3 ноября Олег Кувшинников сообщил, что план по частичной мобилизации в регионе выполнен на 100%, вручение повесток прекращено.