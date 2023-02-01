Российские пользователи при покупке подержанных телефонов чаще всего выбирают Apple iPhone

01.02.2023 [Новости компаний]

Российские пользователи готовы дать второй шанс флагманским моделям Samsung, iPhone и Xiaomi. Именно эти бренды стали самыми популярными среди восстановленных смартфонов в 2022 году. Лидерство в продажах у модели iPhone 7.

По итогам 2022 года iPhone 7 стал самым популярным среди восстановленных смартфонов. Его стоимость — самая низкая в линейке Apple на вторичном рынке. В пятерку вошли еще две модели Apple — iPhone 8 и iPhone XR. Вторую и третью строчки заняли Samsung Galaxy А10 и Xiaomi Redmi 9A.

Чаще всего на вторичном рынке покупают флагманские модели высокой ценовой категории, но есть и исключения — например, в топ-10 популярных устройств в 2022 году вошёл смартфон Huawei Y5p стоимостью менее 10 тысяч рублей.

Среди брендов по итогам года лидирует Samsung, его доля в продажах на вторичном рынке — 35,5%. Это может быть связано с более широким модельным рядом в различных ценовых категориях. На второй строчке расположились устройства от Apple (28%), а топ-3 рейтинга замыкает Xiaomi (15%).

Если во втором и третьем кварталах 2022 года клиенты приобретали в основном модели iPhone, то в четвертом квартале переориентировались на смартфоны, работающие на операционной системе Android. Снижение интереса к американскому бренду связано с насыщением российского рынка новыми смартфонами Apple после их краткосрочного дефицита.

«Мы наблюдаем стабильный спрос на восстановленные смартфоны в нашей сети. Их активно покупают, в том числе, накануне нового учебного года или новогодних праздников наряду с новыми. Клиенты привыкают к возможности приобрести нужную модель по более низкой стоимости, но с гарантией качества. Мы ожидаем роста продаж в 2023 году и планируем расширять линейку смартфонов, в которой уже сейчас насчитывается 200 моделей», — комментирует Давид Борзилов, директор по продажам МегаФона.

МегаФон запустил продажу восстановленных смартфонов в апреле 2022 года. Поставкой занимается дочерняя компания оператора — Smart Bazar. На все устройства распространяется гарантия, а их стоимость до 60% ниже, чем у новых. Восстановленные смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис — диагностику и тестирование по 55 уникальным параметрам, а также при необходимости замену компонентов.

В рознице МегаФона покупатели могут сдать своё устройство и получить за него деньги на банковскую карту или скидку на покупку нового. В Smart Bazar сдаются лучшие устройства, принятые по программе выкупа смартфонов и trade-in.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

 

Тэги: Мегафон, мобильные телефоны, мобильная связь

ТОП НЕДЕЛИ

Блогер Илья Варламов опубликовал видео «Вологда: русский север замерзает без газа | Газпром, чиновники и дрова для бабушек»
Муниципальный депутат из Череповецкого района сложил с себя полномочия, так как не хочет больше участвовать «в этой лицемерной системе»
В Вологде пенсионер за рулем автомобиля «Лексус» насмерть сбил женщину
В Вологде устанавливают личность женщины, погибшей в ДТП в микрорайоне Зеленый город
Булыжную мостовую XIX века на Советском проспекте в Череповце при реконструкции не сохранят
В ходе СВО погиб воспитатель кадетского класса 15-й школы города Вологды
В ходе СВО погиб житель Харовского района
В ходе СВО погиб вологжанин Андрей Голубев
80-летняя бабушка решила дойти пешком из Вологды в Тотьму
В Вологде на Козицинском кладбище похоронили двух бойцов ЧВК «Вагнер»

Похожие новости

Мегафон купил компанию «ИнПлат», что позволит предложить абонентам новые сервисы

МегаФон приобрел 100% компании у структур USM за денежные средства, сделка закрыта в январе

446
0

МегаФон на треть увеличил ёмкость сети за счет рефарминга

Рефарминг позволяет без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром

1031
0

Мегафон: у Деда Мороза появилась связь 4G

Впервые более 100 тысяч любителей погостить в Вотчине деда Мороза получили доступ к сетям 4G

722
0

Жители Вологды могут рассказать о путешествии на Северный Кавказ в онлайн-режиме

Гости северокавказских республик в 2022 году охотно делились впечатлениями при помощи мобильного интернета и голосовой связи

1168
0

МегаФон модернизировал работу базовых станций гиганта металлургической промышленности

Теперь сотрудники предприятия могут участвовать в онлайн-совещаниях и передавать тяжелые рабочие файлы

863
0

Количество пользователей TikTok старше 55 лет выросло в два раза с начала года

Активность молодых пользователей TikTok наоборот снижается

737
0

МегаФон предоставит бесплатный мобильный интернет во Всемирный день шоппинга

Абоненты смогут совершать покупки на Wildberries, Ozon и Lamoda

810
0

МегаФон увеличил в вологодском аэропорту скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с

Технические специалисты МегаФона модернизировали сетевую инфраструктуру в зоне аэропорта

590
0

МегаФон ускорит информирование клиентов Почты России

Теперь вся важная сервисная информация будет доставляться пользователям через коммуникационный сервис МегаФон Хаб, что позволит повысить скорость оказания услуг

588
0

МегаФон запустил в рознице сервис оплаты частями Яндекс Сплит

МегаФон первым среди розничных сетей запустил сервис оплаты частями Яндекс Сплит. В отличие от рассрочек и кредитов, для совершения покупки частями не надо иметь при себе документы, заполнять анкеты и заявки — достаточно только номера телефона.

1144
0

Клиенты Мегафона остаются на связи даже на Эльбрусе

МегаФон подготовил сеть к началу туристического сезона на Эльбрусе, установив базовую станцию на высоте 3890 м над уровнем моря

566
0

МегаФон ускорил интернет для крупнейшего в Европе химического кластера

Речь идёт о промышленной зоне одного из предприятий Череповца

703
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Москве заочно приговорен к восьми годам колонии журналист Александр Невзоров
Губернатор Вологодской области подтвердил смерть шестерых мобилизованных в ходе СВО
450 тысяч планируют потратить власти Вологодской области на открытие «ВологдАрены»
В здании детского сада на улице Гоголя в Вологде произошёл пожар
Астраханцев возмутили слова Вологодского губернатора о лидерстве региона по производству черной икры
Российские пользователи при покупке подержанных телефонов чаще всего выбирают Apple iPhone
В Вытегорском районе лыжник утонул в реке Андома
 
25.01.2023 [Общество]

Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии

5346
0
01.02.2023 [БлогоVO]

Ночной снежный Никольск. Вот где спряталась настоящая зима!

454
0
31.01.2023 [Обзор Прессы]

«Вы зачем хотите Россию расчленить?»

421
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика