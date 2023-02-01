Лекция «Женский вопрос» в России 17-18 веков» пройдет в Вологде 4 февраля

01.02.2023 [Культура]

Лекция «Женский вопрос» в России 17-18 веков. Судьбы, триумфы и падения известных женщин» пройдет в Шаламовском доме в Вологде 4 февраля.

Прочтет лекцию научный сотрудник Вологодской областной картинной галереи Андрей Таюшев.

– Речь пойдет о женщинах-реформаторах, правительницах, авантюристках, женщинах-драматургах, женщинах, влиявших на моду, ломавших традиции и понуждавших к этому мужчин, – говорится в анонсе мероприятия. – Верно ли утверждение, что участью женщины в допетровской России 17-го века было лишь домашнее хозяйство? Почему 18-й век в России часто называют «женским веком»? Какие перемены в «женском вопросе» были инициированы Петром Первым? Не зарываясь слишком глубоко в эту необъятную тему, попробуем разобраться в этом вопросе и, может быть, разрушить некоторые стереотипы.

Начало лекции 4 февраля в 16:00 в Шаламовском доме по адресу: Вологда. Сергея Орлова, 15.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: лекция, история, культура, женщины, Петр I

ТОП НЕДЕЛИ

Блогер Илья Варламов опубликовал видео «Вологда: русский север замерзает без газа | Газпром, чиновники и дрова для бабушек»
Муниципальный депутат из Череповецкого района сложил с себя полномочия, так как не хочет больше участвовать «в этой лицемерной системе»
В Вологде пенсионер за рулем автомобиля «Лексус» насмерть сбил женщину
В Вологде устанавливают личность женщины, погибшей в ДТП в микрорайоне Зеленый город
Булыжную мостовую XIX века на Советском проспекте в Череповце при реконструкции не сохранят
В ходе СВО погиб воспитатель кадетского класса 15-й школы города Вологды
В ходе СВО погиб житель Харовского района
В ходе СВО погиб вологжанин Андрей Голубев
80-летняя бабушка решила дойти пешком из Вологды в Тотьму
В Вологде на Козицинском кладбище похоронили двух бойцов ЧВК «Вагнер»

Похожие новости

Лекция «Любовь в жизни Варлама Шаламова» пройдет в Вологде 21 января

Прочтет ее исследователь жизни и творчества Шаламова – Валерий Есипов

1118
0

Видеолекции об известных вологжанах, культуре и искусстве Русского севера опубликовало Российское общество «Знание»

Посмотреть их могут бесплатно все желающие

1216
0

Лекцию «К нам едет ревизор» прочтет Сергей Баранов в Вологде 21 января

Открыта предварительная запись на лекцию

1104
0

Интерактивная лекция о создании комиксов пройдет 18 января в Вологде

Сценарист и любитель истории комиксов Алексей Волков расскажет о создании современных комиксов при помощи стилизации

701
0

Открытая научно-популярная лекция пройдет в Вологде 28 января

Тема лекции «Что такое квантовый компьютер и зачем он нужен?»

985
0

Лекция «Какой была Вологда перед Рождеством 120 лет назад» и рождественский маркет пройдут 24 декабря

О предрождественской Вологде расскажет экскурсовод Катя Хоботова

1181
0

Лекцию об архаических основах народной музыкальной культуры Вологодского края прочтет Галина Парадовская

Мероприятие пройдет 23 декабря в библиотеке на Пролетарской. Вход свободный

1100
0

Лекция «Обнаженное искусство. Почему в искусстве много голых людей?» пройдет в Вологде 10 декабря

Прочтет лекцию Людмила Якушева – кандидат культурологии, доцент

890
0

Встреча «Археология в реставрации: раскопки на месте воссоздания флигеля дома Засецких» пройдет в Вологде 10 декабря

Проведет ее археолог и историк Алексей Федоров

1061
0

Лекция о рисунках старых мастеров пройдет в Вологде 8 декабря

Речь пойдет о графике из собрания Вологодской областной картинной галереи

1025
0

Встреча на тему изучения географии при помощи почтовых марок пройдет в музее Можайского 3 декабря

О филатуризме расскажет исследователь-путешественник Валерий Сушков

1023
0

Писатель и режиссер Лев Наумов прочтет в Вологде две лекции 26 и 27 ноября

В субботу – «Когда закончилось прошлое? История искусства до и во время модернизма», в воскресенье – «Кино как искусство видеть сны»

944
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Москве заочно приговорен к восьми годам колонии журналист Александр Невзоров
Губернатор Вологодской области подтвердил смерть шестерых мобилизованных в ходе СВО
450 тысяч планируют потратить власти Вологодской области на открытие «ВологдАрены»
В здании детского сада на улице Гоголя в Вологде произошёл пожар
Астраханцев возмутили слова Вологодского губернатора о лидерстве региона по производству черной икры
Российские пользователи при покупке подержанных телефонов чаще всего выбирают Apple iPhone
В Вытегорском районе лыжник утонул в реке Андома
 
25.01.2023 [Общество]

Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии

5346
0
01.02.2023 [БлогоVO]

Ночной снежный Никольск. Вот где спряталась настоящая зима!

453
0
31.01.2023 [Обзор Прессы]

«Вы зачем хотите Россию расчленить?»

420
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика