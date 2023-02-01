Лекция «Женский вопрос» в России 17-18 веков» пройдет в Вологде 4 февраля

Лекция «Женский вопрос» в России 17-18 веков. Судьбы, триумфы и падения известных женщин» пройдет в Шаламовском доме в Вологде 4 февраля.

Прочтет лекцию научный сотрудник Вологодской областной картинной галереи Андрей Таюшев.

– Речь пойдет о женщинах-реформаторах, правительницах, авантюристках, женщинах-драматургах, женщинах, влиявших на моду, ломавших традиции и понуждавших к этому мужчин, – говорится в анонсе мероприятия. – Верно ли утверждение, что участью женщины в допетровской России 17-го века было лишь домашнее хозяйство? Почему 18-й век в России часто называют «женским веком»? Какие перемены в «женском вопросе» были инициированы Петром Первым? Не зарываясь слишком глубоко в эту необъятную тему, попробуем разобраться в этом вопросе и, может быть, разрушить некоторые стереотипы.