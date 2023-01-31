Жители Благовещенья, дети которых ходят из школы обедать в жилой дом, не могут добиться полноценной столовой от чиновников

Родители детей, которые посещают Большевистскую школу в Великоустюгском районе получили ответ от департамента образования Вологодской области по поводу организации питания в образовательном учреждении.

В нем говорится, что дети так и продолжат ходить на обеды через улицу. Столовую никто в школе оборудовать не будет следует из ответа.

Ранее NewsVo писал, что жители Благовещенья и родители Большевистской школы в Великоустюгском районе обратились к властям с просьбой организовать при школе полноценную столовую. Блок питания находится на значительном отдалении от здания школы в квартире жилого деревянного двенадцатиквартирного дома, куда ребята ходят для приёма пищи и в снег, и в дождь, и в мороз, и в слякоть. Вопрос о строительстве столовой на территории школы стоит уже более десяти лет. К действующему зданию школы примыкает фундамент под новую столовую, но здание на нем так и не выросло.

На днях родители получили ответ от департамента образования Вологодской области, в котором говорится, что новую столовую строить не будут.

«По информации управления образования Великоустюгского муниципального округа пищеблок находится в 200 м от здания школы. Дорогу от школы до буфета регулярно чиститься от снежного покрова в зимний период, в весенне-осенний период грейдируется по заявке директора школы. Все дети одеты по сезону. Контроль передвижения детей от школы до буфета и их осуществляют сопровождающие педагоги», — говорится в ответе департамента.

Также там уточнили, что 17 января в Большевистской школе было проведено родительское собрание по теме организации питания. Родители вышли с предложением по обустройству отдельного входа в столовую, утепленного тамбура и отдельного настила.

По словам тех, кто писал обращение, с подобным предложением выступила только одна родительница, остальных такие «полумеры» не устраивают.

«Как и ожидалось, власти выбрали половинчатые меры, не решающие проблемы школьников кардинально: расстояние до пищеблока не уменьшилось, размеры пищеблока (и соответственно меню) никак не изменились. Решают только визуальную проблему — вонючий подъезд. Интересно, как к этому отнесётся областная прокуратура и областной Роспотребнадзор», — написали они в редакцию NewsVo.

Пристроить с другой стороны здания теплый тамбур, по мнению родителей невозможно, так как там под окнами квартиры оборудован септик буфета.

Кроме того, в СанПиН 2.4.5.2409-08 говорится, что «Общественное питание обучающихся образовательных учреждений может осуществляться в помещениях, находящихся в основном здании образовательного учреждения, пристроенных к зданию, или в отдельно стоящем здании, соединенном с основным зданием образовательного учреждения отапливаемым переходом». Про отдельное здание там ничего не сказано.

Жители просят прокуратуру проверить насколько соблюдены законы и санитарные нормы при оборудовании столовой. В том числе проверить насколько законно оборудовать столовую школы в отдельно стоящем жилом доме.