За едой в любую погоду: жители Благовещенья Великоустюгского района просят власти организовать в школе столовую

Наталья Рюмина

Жители Благовещенья и родители Большевистской школы в Великоустюгском районе обратились к властям с просьбой организовать при школе полноценную столовую. Вопрос не решается уже 10 лет.

Здание, где находится столовая для школьников Благовещенья

«Мы, жители Благовещенья и родители учеников Большевистской школы решили обратиться в Управление образования Великоустюгского округа в Департамент образования Вологодской области замгубернатора Вологодской области Ларисе Владимировне Каманиной, а также Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анне Кузнецовой с тем, чтобы наконец разрешился вопрос с полноценным питанием детей в нашей школе. Мы просим ответственные организации и общественников должным образом организовать процесс питания обучающихся в соответствии с гигиеническими требованиями Роспотребнадзора», — написали жители.

Они просят организовать для детей полноценный обед с приготовлением супов и разнообразием гарниров на второе, первый завтрак, так как дети, которые учатся по пятидневке (с 1 по 5 класс), а также ученики 6 — 9 классов находятся в школе более 6 часов, включая внеурочную деятельность и кружки.



Блок питания находится на значительном отдалении от здания школы в квартире жилого деревянного двенадцатиквартирного дома, куда ребята ходят для приёма пищи и в снег, и в дождь, и в мороз, и в слякоть. Вопрос о строительстве столовой на территории школы стоит уже более десяти лет. К действующему зданию школы примыкает фундамент под столовую, оборудованный более десяти лет назад.

Сейчас жители собирают подписи, чтобы власти их услышали. Обращение было оставлено в магазине Благовещенья. Бланк его был испорчен неизвестными. В управлении образования после того, как узнали об обращении решили организовать встречу с жителями, которая назначена на 17 января.

В ожидании ее активистка Ксения Сотникова сняла видео о том, по какой дороге ходят ученики Большевистской школы в столовую, в каком здании она находится. На видео видно, что дорога в школу не почищена, а само здание, где расположен буфет — это просто многоквартирный дом, который находится не в лучшем состоянии.

«Тропинку, по которой дети срезают путь, никто не чистит (да и не обязан). Они её сами потоптали. Проваливаясь в снег, ребята бегут до пищеблока (это не столовая!) Успеть за перемену покушать и скорей бежать обратно. Погода при этом бывает разная. Нам повезло. Дошли за 4 минуты. В тёмном обшарпанном подъезде барака пахнет экскрементами животных и кошачьей мочой. Дверь подъезда не закрывается и животные свободно ходят туда-сюда. Отсюда и запах. А в это время в городских отремонтированных школах, ученики просто спускаются на первый этаж из класса, моют ручки и спокойно садятся за столы в светлом помещении, где с кухни доносятся запахи знакомых котлет и ватрушек», — говорит Ксения Сотникова.

Она обратилась в департамент образования Вологодской области с вопросом о том, как должна быть организована кухня столовой сельской школы.

«Согласно методическим рекомендациям „МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций. Методические рекомендации“ питание обучающихся может быть организовано в помещениях, находящихся в основном здании школы, пристроенных к зданию, или в отдельно стоящем здании. В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи должны быть предусмотрены загрузочный цех, горячий цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием и ряд других помещений», — ответили в департаменте.

При этом требований к расстоянию от школы до столовой, находящейся в другом здании, действующим законодательством не установлено, пояснили там.

Ранее Большевистская школа уже попадала в поле зрения СМИ. В прошлом году жители Марденгского поселения, которые водят детей в Большевистскую школу в деревне Благовещенье Великоустюгского района боялись, что ее закроют. Здание школы разваливалось на глазах, а власти не торопились ее ремонтировать. Об этом NewsVo писал в апреле. После проверки прокуратуры на ремонт школы были выделены деньги. Однако, директор, которая поддерживала идею о ремонте школы и не побоялась заявить об этом, уволили. Нашлись нарушения в ее работе.