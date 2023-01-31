Баскетбольный клуб «Вологжанка-Вологда регион» одержал первую победу на взрослом уровне

31.01.2023 [Спорт]

Баскетбольный клуб «Вологжанка-Вологда регион» одержал первую победу на взрослом уровне.

В 11-м туре Чемпионата Высшей лиги вологжанки принимали «Самару 2». Игры прошли в игровом зале ФОКа СШОР «Витязь» 29 и 30 января.

«Вологжанка» перед этим туром получила усиление в лице двух игроков «Вологды-Чевакаты», два лёгких форварда, Алина Безбородова и Лидия Малахова перед матчами с «Самарой 2» присоединились к молодежной команде, и это помогло. Подопечные Владимира Крашенина в первом матче тура одержали победу над соперником со счётом 74:65, прервав затянувшуюся серию поражений, которая насчитывала 20 матчей.

У победительниц сразу 5 игроков набрали 10 и более очков. А самой результативной, с 18-ю баллами, стала Варвара Посохова.

«Сыграли сегодня по статистике очень хорошо и наши девчонки, и игроки, которые пришли из «Чевакаты». Сегодня была команда, так скажем, собранна, настроена на результат. По этому результат закономерен, но шли мы к нему очень долго. Получается, что вся твоя работа, которую ты до этого проделал, она была не зря. И то, о чём мы говорили до этого, планомерно идём к этому итогу. Понятно что впереди нас ждёт ещё очень много сильных соперников, мы будем расти, готовиться. Я думаю что наши победы все ещё впереди», сказал после игры Владимир Крашенин.

Перед вторым матчем, который прошел накануне в вологодской команде произошли изменения, во-первых, в заявке уже не было усиления из «Вологда-Чевакаты», так же команде не смогли помочь Екатерина Зеленцова, Екатерина Алексеевская, Варвара Посохова. Несмотря на это хозяйки весь матч сражались с соперниками на равных и даже вели в счёте за минуту до конца основного времени 61:59. Но в концовке вологжанок подвел перебор командных замечаний, три из пяти очков соперник набрал с линии штрафной. В результате вологжанки уступили 61:64.

«Вологжанка-Вологда регион» занимает последнее место в турнирной таблице Высшей лиги, имея баланс побед и поражений 1/21. В следующем туре, 2 и 3 февраля, вологжанки на своей площадке примут пензенскую «Юность».

Тэги: баскетбол

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