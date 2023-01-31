Житель Южно-Сахалинска увидел скрытую пропаганду ЛГБТ в шекснинских конфетах

31.01.2023 [Общество]

Жителю Южно-Сахалинска не понравились шекснинские конфеты из-за радужной упаковки. Мужчина уверен, что радужный цвет обёртки — завуалированная пропаганда ЛГБТ.

Он рассказал astv.ru, что конфетки «Милому созданию» от вологодского производителя приобрела его мама.

«Я, конечно, возмутился. Ведь понятно, что это. Радуга имеет четко выраженную радиальную геометрию.  А флаг ЛГБТ — прямые линии. Это тщательно завуалированный маркетинговый ход. Как минимум это ассоциативное восприятие такое», — пояснил свою позицию он.

Мужчина считает, что контролирующие органы должны принять меры и запретить использовать радужную расцветку на упаковках, особенно там, где вопрос касается детей. 

«Одно дело зонтик, его покупают для себя. А другое — конфеты: их приобретают для детей. Тем более, что на фантике написано „Милому созданию“ и изображение ангелочка. Это пропаганда ЛГБТ. Не надо использовать эти цвета и в детской одежде: это идёт ассоциативное восприятие на запрещённую в России тему», — подчеркнул мужчина. 

При этом жителям Вологодской области шекснинские конфеты нравятся, на сайте производителя очень много позитивных отзывов. На упаковке изображены все семь цветов радуги, тогда как на флаге ЛГБТ их шесть. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что под запрет не попадает традиционная радуга из семи цветов. Он уточнил, что представители нетрадиционных меньшинств используют шестицветный символ (без голубого цвета).

Тэги: конфеты, ЛГБТ

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