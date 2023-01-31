В ходе СВО погиб воспитатель кадетского класса 15-й школы города Вологды

В ходе специальной военной операции в Украине погиб воспитатель кадетского класса 15-й школы города Вологды Виктор Котов. Военнослужащий был мобилизован в начале октября. О гибели Виктора Котова сообщила администрация школы.

Виктор Котов — уроженец деревни Усть-Печеньга Тотемского района. В зоне СВО он служил в разведроте 347-го полка, командиром которой был еще один погибший вологжанин — Андрей Голубев. Машина с разведчиками попала под артобстрел. Погибли несколько военнослужащих. О дате прощания с воспитателем кадетского класса будет объявлено дополнительно.

Образовательное учреждение выражает соболезнования родным и близким.

Ранее NewsVo писал, что в ночь на 24 февраля 2022 года президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.