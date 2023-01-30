В ходе СВО погиб житель Харовского района

32-летний Михаил Угрюмов был нанят в ЧВК «Вагнер» и умер под Артемовском.
ЧВК «Вагнер» — неофициальное вооруженное формирование, которое не относится в вооруженным силам РФ.
Об этом сообщили в администрации Устюженского округа
Об этом сообщил мэр города Вологды Сергей Воропанов
Мэр участвовал в похоронах и отметил, что быстро СВО не закончится
Похороны состоятся 25 января
Это была уже третья командировка лейтенанта Кирилла Квашнина в зону проведения СВО
У Максима осталась семья: жена и сын
Виталий Викторович был мобилизован в октябре 2022 года, у него остались жена, дочь и сын
В ноябре 2022 года Римшан заключил контракт с вооруженным формированием «Вагнер»
Об этом сообщил глава Великоустюгского округа
Глава Сокольского округа Юрий Васин сообщил о гибели уроженца деревни Василево Сокольского района Сергея Рогозина
Глава Тотемского округа Сергей Селянин сообщил о гибели в Украине уроженца поселка Гремячий Александра Поспелова
Об этом сообщила глава города