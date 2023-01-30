В ходе СВО погиб житель Харовского района

30.01.2023 [Общество]
Муниципальная газета «Призыв» сообщила о смерти жителя деревни Поповка Харовского района. 

32-летний Михаил Угрюмов был нанят в ЧВК «Вагнер» и умер под Артемовском.

ЧВК «Вагнер» — неофициальное вооруженное формирование, которое не относится в вооруженным силам РФ.

Тэги: погибшие в Украине

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