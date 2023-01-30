Показы фильма о загадочной истории Северного кружка любителей изящных искусств проходят в Вологде

30.01.2023 [Культура]

Показы фильма «СКЛИИ» о загадочной истории Северного кружка любителей изящных искусств проходят в Вологде.

– Начало двадцатого века. В тихой северной Вологде впервые проходят выставки известных художников, лекции столичных гостей, исследования родного края и издание книг и журналов. Эти события наполнят жизнь города на первые двадцать лет нового века. И в одно мгновение исчезнут вместе с судьбами их устроителей, – говорится в анонсе мероприятия.

СКЛИИ – это культурно-просветительское общество, образованное в Вологде в 1906 году местными художниками и представителями интеллигенции.

– Специально для фильма мы раскрасили черно-белые фотографии, чтобы можно было рассмотреть все детали, – рассказывают авторы фильма.

Показ проходит в рамках проекта «Имена в пространстве и времени».

Ранее NewsVo рассказывал, что общественно-культурный проект «Имена в пространстве и времени» – это совместный проект вологодского режиссера Александра Мирошниченко, Центра по развитию культуры и изобразительного искусства имени Михаила Копьева и Вологодской областной картинной галереи.

Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Департамента культуры и туризма Вологодской области.

В рамках проекта в новом здании картинной галереи можно посмотреть показы документальных фильмов о вологодских художниках.

Фильм «СКЛИИ» можно посмотреть в Вологодской областной картинной галерее по адресу: Вологда, Мира, 34, на 5 этаже в Арт-холле до 6 февраля. Показы идут с открытия до закрытия галереи, без перерывов.
 

Тэги: фильмы, художники, искусство, история

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