Презентация двух фильмов о вологодских художниках состоится в Вологде 20 января

Презентация двух фильмов о вологодских художниках состоится в Вологодской областной картинной галерее 20 января.

– Первый фильм посвящен творчеству Николая и Генриетты Бурмагиных. Как работали художники в соавторстве и чем вдохновлялись? Как создается гравюра? Во втором фильме вы увидите ожившие полотна Владимира Корбакова и услышите рассуждения художника о творческом пути, – говорит создатель фильмов, режиссер Александр Мирошниченко.

Организует презентацию общественно-культурный проект «Имена в пространстве и времени». Это совместный проект режиссера Александра Мирошниченко, Центра по развитию культуры и изобразительного искусства имени Михаила Копьева и Вологодской областной картинной галереи.

Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Департамента культуры и туризма Вологодской области.

Начало презентации 20 января в 18:00 в новом здании Вологодской областной картинной галереи, 5 этаж.

Возрастных ограничений нет.