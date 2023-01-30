Меценат восстановит объект культурного наследия – доходный дом Григорьевой в Вологде.

Новый собственник приобрел дом №99а по набережной 6-й Армии почти за 1 935 000 рублей.

– Новый собственник получит дом площадью 298,2 кв. метра с земельным участком в 23 сотки. Теперь собственнику предстоит восстановить здание согласно эскизной программе реставрации, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Ранее NewsVo рассказывал, что начальная цена дома с участком – 1 885 000 рублей.

В прошлом году администрация Вологды несколько раз объявляла конкурс на право заключения договора безвозмездного пользования доходным домом. Тогда желающих на заключение договора не нашлось. Поэтому было принято решение о приватизации дома и дальнейшей продаже с обязательством восстановления.

Сообщается, что этот дом был построен в Заречье в начале 19-го века. Он интересен тем, что здесь в 1918 году жил внук Николая I – князь Николай Романов. Ему предоставили две комнаты и отдельную кухню. Вместе с Николаем Романовым в Вологде жили его адъютант, слуга и повар.