Объект культурного наследия в Вологде выставлен на продажу

30.12.2022 [Общество]

Объект культурного наследия регионального значения – доходный дом Григорьевой – по адресу Вологда, Набережная 6 Армии, 99а – выставлен на продажу.

Начальная цена дома с участком – 1 885 000 рублей.

Срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе – 23 января 2023 года.

– Новому хозяину дома будет необходимо провести ремонтно-реставрационные работы памятника в установленные сроки. Всю информацию о торгах смотрите по ссылке или уточняйте в Департаменте имущественных отношений по телефону: 72-36-64, – говорится на странице «Сохраняя будущее: деревянная Вологда».

Сообщается, что в прошлом году администрация Вологды несколько раз объявляла конкурс на право заключения договора безвозмездного пользования доходным домом. Тогда желающих на заключение договора не нашлось. Поэтому было принято решение о приватизации дома и дальнейшей продаже с обязательством восстановления.
 

Тэги: дома памятники, деревянная Вологда, продажа

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