В Устюжне похоронили погибшего бойца ЧВК «Вагнер»

В Устюжне простились с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер».Военнослужащий погиб в Луганске от взрывных осколочных ранений. Об этом сообщили в администрации Устюженского округа.

Как сообщает администрация Устюженского округа, 2 января в Луганске погиб Руслан Кочнев. Ему было 37 лет. 27 января Руслана похоронили на Васильевском кладбище в Устюжне.

«Устюжане, депутаты Земского Собрания и администрация округа выражают глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего», — написали в группе администрации округа.

Известно, что Руслан родился в поселке Чагода в многодетной семье — у него брат и четыре сестры. Учился в Чагодощенской средней школе № 1. Жил в поселке до совершеннолетия. В октябре 2022 года ушел добровольцем в ЧВК «Вагнер» из Липецкой области, где он проживал.