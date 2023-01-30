В Устюжне похоронили погибшего бойца ЧВК «Вагнер»

30.01.2023 [Общество]

В Устюжне простились с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер».Военнослужащий погиб в Луганске от взрывных осколочных ранений. Об этом сообщили в администрации Устюженского округа. 

Как сообщает администрация Устюженского округа, 2 января в Луганске погиб Руслан Кочнев. Ему было 37 лет. 27 января Руслана похоронили на Васильевском кладбище в Устюжне.

«Устюжане, депутаты Земского Собрания и администрация округа выражают глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего», — написали в группе администрации округа.

Известно, что Руслан родился в поселке Чагода в многодетной семье — у него брат и четыре сестры. Учился в Чагодощенской средней школе № 1. Жил в поселке до совершеннолетия. В октябре 2022 года ушел добровольцем в ЧВК «Вагнер» из Липецкой области, где он проживал.

Тэги: погибшие в Украине

ТОП НЕДЕЛИ

Вытегорская семиклассница отравила 17 школьников и учителя духами
Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии
Вместе со снегом в период оттепели в Вологде растаял асфальт
Блогер Илья Варламов опубликовал видео «Вологда: русский север замерзает без газа | Газпром, чиновники и дрова для бабушек»
В Вологде ночью горел завод СКДМ
На трассе в Вологодском районе столкнулись тягач, грузовик и грейдер
Муниципальный депутат из Череповецкого района сложил с себя полномочия, так как не хочет больше участвовать «в этой лицемерной системе»
В Вологде осужден за посредничество в передаче взятки пенсионер МВД
В Вологде пенсионер за рулем автомобиля «Лексус» насмерть сбил женщину
Булыжную мостовую XIX века на Советском проспекте в Череповце при реконструкции не сохранят

Похожие новости

В ходе СВО погиб вологжанин Андрей Голубев

Об этом сообщил мэр города Вологды Сергей Воропанов

560
0

В Вологде на Козицинском кладбище похоронили двух бойцов ЧВК «Вагнер»

Мэр участвовал в похоронах и отметил, что быстро СВО не закончится

521
0

В ходе специальной военной операции погиб грязовчанин Дмитрий Клепицкий

Похороны состоятся 25 января

1424
0

Выпускник череповецкого университета радиоэлектроники погиб в ходе военной спецоперации в Украине

Это была уже третья командировка лейтенанта Кирилла Квашнина в зону проведения СВО

2816
0

Вологжанин Максим Колесов погиб в ходе военной спецоперации в Украине

У Максима осталась семья: жена и сын

4365
0

Виталий Бодров из Вытегорского округа погиб в ходе военной спецоперации на Украине

Виталий Викторович был мобилизован в октябре 2022 года, у него остались жена, дочь и сын

2641
0

Череповец простился с 33-летним Эдгаром Римшаном, который погиб в ходе спецоперации на Украине

В ноябре 2022 года Римшан заключил контракт с вооруженным формированием «Вагнер»

3033
0

Мобилизованный житель Великого Устюга погиб при минометном обстреле в зоне СВО

Об этом сообщил глава Великоустюгского округа

2604
0

В ходе спецоперации погиб житель Сокольского района

Глава Сокольского округа Юрий Васин сообщил о гибели уроженца деревни Василево Сокольского района Сергея Рогозина

1412
0

Житель Тотемского округа погиб в Украине

Глава Тотемского округа Сергей Селянин сообщил о гибели в Украине уроженца поселка Гремячий Александра Поспелова

2167
0

В ходе проведения спецоперации в Украине погиб житель Череповца

Об этом сообщила глава города

3463
0

Доброволец из Вологодской области скончался в госпитале от ран

Денис Смирнов скончался 1 декабря

2779
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Меценат восстановит объект культурного наследия – доходный дом Григорьевой в Вологде
В Вологде устанавливают личность погибшей под колесами автомобиля пенсионерки
Евгения Лаленкова стала абсолютной чемпионкой России по конькобежному спорту в классическом многоборье
В Вологодской области более чем на 5% вырастет стоимость проезда в пригородных поездах
В Вологде появился еще один контейнер для приема пластиковых крышек
Вологодская область попала в аутсайдеры по налоговым доходам бюджета в 2022 году
В Соколе квартиру затопило нечистотами
 
25.01.2023 [Общество]

Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии

4765
0
29.01.2023 [БлогоVO]

После варварского «кронирования» пейзаж вокруг парка «200-летия Череповца» стал похож на планету из фантастического фильма

632
0
25.01.2023 [Обзор Прессы]

18 вологжан с ограниченными возможностями здоровья обучились гончарному мастерству

662
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика