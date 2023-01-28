На реке Вытегре ликвидировали масляное пятно

28.01.2023 [Общество]

На реке Вытегре ликвидировали масляное пятно, сообщил на своей странице в соцсети глава Вытегорского района Александр Зимин.

Как NewsVO сообщал ранее, загрязнение заметили в городе на участке ГЭС-31 — пешеходный переход  утром 26 января. Для ограничения распространения пятна сотрудники АСУНЦ «Вытегра» МЧС России установили на реке специальные заградительные боны. Обнаружить источник загрязнения не удалось.

В 11:30 28 января работы по сбору загрязнения были полностью завершены, а заграждения демонтированы.

Мероприятия по установлению виновного лица и источника масляного пятна продолжаются.

Тэги: масляные пятна, загрязнение рек, Экология
фото со страницы Александра Зимина в соцсети

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