На реке Вытегре ликвидировали масляное пятно, сообщил на своей странице в соцсети глава Вытегорского района Александр Зимин.

Как NewsVO сообщал ранее, загрязнение заметили в городе на участке ГЭС-31 — пешеходный переход утром 26 января. Для ограничения распространения пятна сотрудники АСУНЦ «Вытегра» МЧС России установили на реке специальные заградительные боны. Обнаружить источник загрязнения не удалось.

В 11:30 28 января работы по сбору загрязнения были полностью завершены, а заграждения демонтированы.

Мероприятия по установлению виновного лица и источника масляного пятна продолжаются.