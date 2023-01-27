В Вытегре не могут найти источник масляного пятна на реке

27.01.2023 [Общество]

В Вытегре так и не нашли, откуда на реке появилось масляное пятно. 

Ранее NewsVo писал, что 26 января на реке Вытегре обнаружено масляное пятно. Пятно зафиксировано в городе на участке ГЭС — 31 — пешеходный переход.

«В течение дня при помощи АСУНЦ „Вытегра“ МЧС России была обследована акватория реки Вытегра на участке пешеходный переход — ГЭС-31, с оперативниками ОМВД по Вытегорскому району совершён обход и осмотр лодочных гаражей, источников загрязнения не обнаружено. В 16 часов повторно в верхнем бьефе ГЭС-31 обследован открытый ото льда незначительный участок Вытегорского водохранилища, примыкающий к объекту, масляных пятен не обнаружено. Также к этому времени было отмечено освобождение от масляного пятна части акватории реки Вытегра протяженностью порядка 100 метров в нижнем бьефе ГЭС», — пишет глава Вытегорского района Александр Зимин. 

Наблюдения за состоянием акватории реки Вытегра продолжаются, контроль обеспечивается со стороны администрации Вытегорского района, Ситуационного центра Вологодской области, Центра управления регионом.

Тэги: Экология, реки, загрязнение рек

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