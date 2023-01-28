В Соколе 18 человек эвакуировались из дома из-за пожара в электрическом щитке

28.01.2023 [Происшествия]

В Соколе 18 жильцам пришлось эвакуироваться из дома из-за пожара в электрическом щитке.

Сообщение о возгорании в многоквартирном  жилом доме № 1 в Лесном переулке поступило 27 января в 16:29. Общая площадь пожара составила один квадратный метр. Все 18 человек сами вышли на улицу до прибытия пожарных.

Предварительная причина происшествия — аварийный режим работы электрического оборудования из-за короткого замыкания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Ранее NewsVO сообщал, что 26 января в Соколе сгорел 20-квартирный деревянный жилой дом. Площадь пожара составила 540 квадратных метров.

Тэги: пожар, эвакуация
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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