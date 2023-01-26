20-квартирный деревянный жилой дом сгорел в Соколе 26 января

26.01.2023 [Происшествия]

20-квартирный деревянный жилой дом сгорел в Соколе.

Сообщение о пожаре в чердачном помещении жилого дома по адресу: Сокол, Мусинского, 19, поступило 26 января в 18:50.

Изначально горела только кровля, но огонь распространился дальше, на все четыре подъезда жилого дома.

– Всего задействовано 38 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС 30 человек и 9 единиц техники. Эвакуированы 20 человек, 2 человека спасены, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Площадь пожара составила 540 квадратных метров.

– Люди частично размещены по родственникам, частично в ближайшей школе, – сообщили в пресс-службе.

Пострадавших погибших предварительно нет.

Тэги: пожар, жилой дом

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