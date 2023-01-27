В Череповце исчезла старинная булыжная мостовая

27.01.2023 [Общество]

В Череповце не обнаружили старинной мостовой на Советском проспекте при выполнении ремонтных работ.  Об этом сообщает издание Городче.

О пропаже мостовой порталу сообщили в управлении коммуникаций компании «Северсталь».

Компания получила сообщения, связанные со старинной брусчаткой или каменной мостовой XIX века, как ее обозначили в комментариях жители Череповца. И запросила заключение от экспертов. Специалисты пояснили, что задача такого дорожного покрытия, по сути, состояла в том, чтобы телеги не тонули в грязи, и что это не брусчатка. При демонтаже асфальтового покрытия на первом участке реконструкции от Красного переулка до улиц Университетской и Карла Маркса на текущий момент ни одного камня — фрагмента булыжной мостовой — не обнаружено. Сообщили в компании. Строители отмечают, что этот участок перегружен сетями, и мостовая могла быть снята в предыдущие реконструкции или ремонтные работы.

Ранее NewsVo писал, что булыжную мостовую на Советском проспекте при его реконструкции не сохранят. 

Недавно в Череповце началась реконструкция Советского проспекта. Первый этап реконструкции затронет участок от улицы Карла Либкнехта до Соборной горки. В процессе работы строители сузят проезжую часть, переделают тротуары и перенесут все провода под землю, чтобы они не портили архитектурный вид исторических зданий. Впереди еще озеленение и благоустройство участка. Сейчас идет расчистка снега и демонтаж асфальта. Горожане стали переживать за судьбу булыжной мостовой. 

Мэр города Череповца Вадим Германов обратился за ответом к экспертам и те сказали, что сохранить ее нельзя. 

Булыжная мостовая XIX века была обнаружена в Череповце в 2016 году. Почти 200 метров старой брусчатки обнаружили строители на Советском проспекте у здания городской филармонии

Тэги: мостовая, булыжная мостовая, советский проспект

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