Булыжную мостовую XIX века на Советском проспекте в Череповце при реконструкции не сохранят

Булыжную мостовую на Советском проспекте при его реконструкции не сохранят. Некоторые горожане задались вопросом о сохранении мостовой, когда появилась информация о реконструкции улицы.

Недавно в Череповце началась реконструкция Советского проспекта. Первый этап реконструкции затронет участок от улицы Карла Либкнехта до Соборной горки. В процессе работы строители сузят проезжую часть, переделают тротуары и перенесут все провода под землю, чтобы они не портили архитектурный вид исторических зданий. Впереди еще озеленение и благоустройство участка. Сейчас идет расчистка снега и демонтаж асфальта.

После этого горожане стали переживать за судьбу булыжной мостовой.

Мэр города Череповца Вадим Германов обратился за ответом к экспертам и те сказали, что сохранить ее нельзя.

Первое, что нам ответили: „Это не брусчатка“. Да, то, что мы видим на фотографиях 2016 года, не брусчатка. Это булыжная мостовая. Сельский вариант благоустройства дороги тем, что буквально лежит под ногами. Брусчатку обтачивают и придают ей прямоугольную форму. Это позволяет камням лежать максимально близко друг к другу. Булыжную мостовую укладывают без дополнительной обработки», — говорит Вадим Германов.

Кроме того, эксперты отметили и ряд недостатков, с которыми предстоит столкнуться, если вместо асфальта будет булыжная мостовая:



1. Низкая скорость движения транспорта. Скорее всего ездить по камням будут только в случае крайней необходимости.



2. В дождливую погоду камни скользкие. Их округлая форма еще больше усугубляет ситуацию. В туфлях на каблуках дорогу будет перейти почти невозможно.



3. Булыжную мостовую зимой придется содержать «под накатом». В противном случае уборочная техника отвалами будет выворачивать камни во время каждой уборки.



4. Булыжная мостовая требует мощную дренажную систему. Иначе вода, особенно во время таяния снега, будет стоять на дороге.



«Также во время реконструкции Советского необходимо поменять и перенести коммунальные сети и убрать все провода под землю. Без этого здесь никак не обойтись. Мы взвесили все „за“ и „против“ и все-таки решили укладывать асфальт на новом Советском проспекте. Это будет красивая, современная улица, на которой будет комфортно и водителям, и пешеходам, и велосипедистам. Допустить ситуацию, когда после завершения работ череповчане воскликнут: „А ходить-то неудобно стало!“, мы не можем», — заключил Германов.

Булыжная мостовая XIX века была обнаружена в Череповце в 2016 году. Почти 200 метров старой брусчатки обнаружили строители на Советском проспекте у здания городской филармонии. Когда верхний слой асфальта сняли, открылась старая каменная мостовая. Историки датируют ее XIX веком.

«Эта брусчатка ведет историю со времен Ивана Милютина. Его не случайно называли культурным деятелем. Он ездил за границу, видел, как это делается в Европе. Естественно, что главную улицу города, да и не только, он пытался привести в соответствие со стандартами того времени. По краям улицы были деревянные кладочки. Подобные мы попытались восстановить у верещагинского музея. По этим деревянным тротуарам можно было пройти в туфельках и не испачкать их. В начале ХХ века деревянные кладочки заменили известняковыми плитами. Такие же плиты украшали вход в Воскресенский собор. К сожалению, единственное, что осталось сегодня от брусчатки — это вымощенная ей Соборная горка. Дорого было выкладывать брусчаткой улицы. Но на это находили деньги. Что касается камня, его здесь было очень много. Когда-то здесь прошел ледник, принес остатки скал, на полях много камня находят. Такой камень используют во всем мире до сих», — рассказала тогда краевед и исследователь истории Череповца Эльвира Риммер.

Протяженность мощеного камнем Воскресенского проспекта в то время составляла версту, что сегодня соответствует примерно одному километру. Брусчаткой были покрыты прилегающие к проспекту улицы, в том числе Крестовская (ныне Ленина), торговая площадь (перекресток Ленина и Советского), Соборная площадь (площадь Революции).



