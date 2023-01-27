В Тотьме осудили вахтовика, который до смерти избил напарника

27.01.2023 [Общество]

В Тотьме суд вынес приговор 24-летнему вахтовику, признанному виновным в причинении смертельных травм напарнику.

Как NewsVO сообщал ранее, 42-летний потерпевший и подсудимый прибыли в Тотемский район на заработки из Кировской области. Тело погибшего было обнаружено в квартире дома в деревне Великий Двор в ночь на 17 сентября 2022 года. Выяснилось, что мужчины выпивали вместе и поссорились.

«В ходе ссоры один из них, ранее судимый, нанес второму не менее 15 ударов руками, ногами и подручными предметами по голове и туловищу. От полученных повреждений 42-летний пострадавший скончался. Прибывшие на место правоохранители, которые получили вызов от местных жителей, застали фигуранта спящим», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

С учётом рецидива преступлений осуждённому назначено наказание в виде шести лет и семи месяцев колонии строгого режима.

Тэги: избиение, пьянка, вахтовики, гибель человека, суд, приговор
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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