В Тотемском районе вахтовик до смерти избил напарника

В Тотемском районе 24-летнего вахтовика задержали по подозрению в причинении смертельной травмы напарнику.

Тело потерпевшего — 42-летнего жителя Кировской области — обнаружили в квартире дома в деревне Великий Двор в ночь на 17 сентября. Установлено, что мужчина приехал из Кировской области на заработки.

«В ходе осмотра на теле потерпевшего обнаружены множественные телесные повреждения. По версии следствия, смертельные травмы были причинены его 24-летним напарником, с которым он распивал спиртное с вечера 16 сентября», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

19 сентября суд заключил подозреваемого под стражу.