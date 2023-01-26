Блогер Илья Варламов опубликовал видео «Вологда: русский север замерзает без газа | Газпром, чиновники и дрова для бабушек»

26.01.2023 [Общество]

Известный блогер Илья Варламов 26 января опубликовал видео «Вологда: русский север замерзает без газа | Газпром, чиновники и дрова для бабушек». В этом видео на примерах жителей Вологды рассказывается о том, что несмотря на утвержденные в стране программы догазификации, жители домов до сих пор, по тем или иным причинам, не могут получить заветный доступ к газу.

– Снежок красиво падает на землю, милые избушки топятся дровами, над деревней стоит приятный аромат печного дымка. Вы сейчас представили пасторальную картину откуда-то из 19-го века. Но все не так. В России до сих пор тысячи если не миллионы людей вынуждены зимой топить печки. Только вместо милых избушек и приятных ароматов у них ледяные полы и черные и сажи маски на лицах, – говорит в начале этого видео блогер.

Варламов встретился с городскими активистами, которые рассказали, как из года в год обивают пороги различных инстанций для улучшения жилищных условий. 

– Россия обладает самыми большими запасами природного газа в мире. Однако наступает зима, и десятки тысяч россиян вынужден рубить дрова, топить печи, рисковать жизнью при использовании газовых баллонов и ждать, когда же «Газпром» поставит в дома обещанное тепло. Мы съездили в Вологду посмотреть, в каких условиях выживают россияне, пока чиновники думают, куда еще продать русский газ. В газовой державе газа нет не только в деревнях, но зачастую даже в областных центрах, – говорит Илья Варламов и приводит в пример и истории жителей улиц Народная, Гончарная, Осаново и Железнодорожная в Вологде.

Ранее БлогоВо мы публиковали подробный рассказ череповецкого блогера о том, как он проводил газ в свой дом:

– Газовая труба у меня в метре от забора. Пока насчитали 150 000 ₽ без котла — я не знаю, много это или мало в масштабах таких работ, и что будет в итоге. В Газпроме сразу предупреждают, что цена может быть выше после того, как будет готов окончательный расчет на основе проекта, – рассказывал Андрей Ненастьев.

Напомним, в программе социальной газификации принимают участие 360 населенных пунктов Вологодской области, 8 880 домовладений. Работы рассчитаны до 2024 года.

В 2022 году в 25 тысяч до 100 тысяч рублей увеличилась матпомощь на догазификацию с Вологодской области. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 25 ноября прошлого года.

Решение о матпомощи на догазификацию было принято губернатором Олегом Кувшинниковым в качестве меры поддержки вологжан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Речь идет о частичной оплате расходов по газификации жилого помещения, являющегося единственным для жителя области.

Для получения выплаты необходимо подать заявление в Комплексный центр социального обслуживания населения или в Центр социальных выплат по месту жительства – лично или по почте. В пакет документов входит информация о доходах семьи, а также об объеме финансовых средств, которые были потрачены на газификацию.

Подать заявки на догазификацию можно:

— на портале Единого оператора газификации https://connectgas.ru/;

— на сайте Госуслуги;

— в подразделениях МФЦ;

— в клиентских центрах, либо на сайте «Газпром газораспределение Вологда».

Тэги: видео, догазификация, газификация, Варламов, активисты

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