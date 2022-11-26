В четыре раза увеличилась матпомощь на догазификацию в Вологодской области

С 25 тысяч до 100 тысяч рублей увеличилась матпомощь на догазификацию с Вологодской области. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 25 ноября.

Ранее решение о матпомощи на догазицикацию было принято губернатором Олегом Кувшинниковым в качестве меры поддержки вологжан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Речь идет о частичной оплате расходов по газификации жилого помещения, являющегося единственным для жителя области.

Для получения выплаты необходимо подать заявление в Комплексный центр социального обслуживания населения или в Центр социальных выплат по месту жительства – лично или по почте. В пакет документов входит информация о доходах семьи, а также об объеме финансовых средств, которые были потрачены на газификацию.

– В программе социальной газификации принимают участие 360 населенных пунктов Вологодской области, 8880 домовладений. Работы рассчитаны до 2024 года. Учитывая такие темпы реализации проекта, при достаточно высокой стоимости оборудования и работ это будет весомая поддержка для вологжан, – говорит первый заместитель губернатора Дмитрий Горбачев. – Кроме того, с сентября этого года возобновлена льготная программа кредитования Россельхозбанка. Жители сельской местности и малых городов могут получить средства на газификацию по процентной ставке от 3,25%».

На сегодня единым оператором газификации в регионе принято 8 829 заявок, заключено 8 499 договоров, по 3 881 договорам газ подведен до границы земельного участка, что составляет 87,9% от плана. Природный газ подан 1 010 домовладениям.

