В Вытегорском районе дети второй раз отравились духами

25.01.2023 [Общество]

В Вытегорском районе в поселке Белоусово школьники второй раз отравились духами. В деле разбираются следователи. 

Ранее NewsVo писал, что семиклассница из поселка Белоусово Вытегорского отравила 17 школьников и учителя.

Она принесла в учебное заведение флакон с неизвестным содержимым и сказала, что это духи. После того, как она распылила флакон, ее одноклассники и учитель отравились. Информацию подтвердили в СУ СК РФ по Вологодской области.

«19 января 2023 года 17 учеников из 7 и 9 классов, пребывавших в разное время в одном из школьных кабинетов при проведении уроков, почувствовали кратковременное ухудшение состояния здоровья, в связи с чем им была вызвана бригада скорой помощи, ученики доставлены в лечебное учреждение. При обследовании несовершеннолетних отклонений в состоянии их здоровья зафиксировано не было, показаний к назначению лечения не установлено», — сообщили в следственном комитете. 

Однако, на кратковременное ухудшение состояния здоровья 23 января 2023 года вновь пожаловались 4 учеников из 7 класса при пребывании в этом же кабинете. По результатам осмотра медицинским работником школы отклонений в состоянии их здоровья установлено не было. Следственными органами СУ СК России по Вологодской области проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства.

Следователями проведен осмотр помещений образовательной организации, изъят флакон, предположительно с парфюмированной жидкостью, принесенный в школу 19 января одной из обучающихся. Назначен ряд судебных исследований, в том числе химическая экспертиза для установления состава жидкости. Следствием будут приняты исчерпывающие меры к выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Тэги: отравление, дети, школа

ТОП НЕДЕЛИ

Вытегорская семиклассница отравила 17 школьников и учителя духами
В декабре неизвестный череповецкий школьник 280 раз проехал на автобусе
Голубые ели около картинной галереи в Вологде могут спилить
Вологжанин Максим Колесов погиб в ходе военной спецоперации в Украине
Игорь Михельсон покинул место руководителя Фонда капремонта Вологодской области
Череповец простился с 33-летним Эдгаром Римшаном, который погиб в ходе спецоперации на Украине
Выпускник череповецкого университета радиоэлектроники погиб в ходе военной спецоперации в Украине
Вместе со снегом в период оттепели в Вологде растаял асфальт
Виталий Бодров из Вытегорского округа погиб в ходе военной спецоперации на Украине
Комфортная зимняя температура установится в Вологодской области к началу новой недели

Похожие новости

Вытегорская семиклассница отравила 17 школьников и учителя духами

Она принесла в учебное заведение флакон с неизвестным содержимым

5365
0

В Бабаевском районе пенсионерка отравилась угарным газом при пожаре в дачном доме

Пострадавшую госпитализировали

769
0

В Вологде мужчина пострадал при пожаре в заброшенном доме на улице Гоголя

Его госпитализировали с отравлением угарным газом

853
0

Отравившихся в поезде «Череповец — Адлер» детей выписали из больницы

Речь идет о школьниках, которые ехали в летний лагерь. 11 человек врачи отпустили, еще трое находятся под наблюдением

1070
0

Житель Вологды оказался в реанимации после того, как попробовал еду, купленную в супермаркете Ярославля

Его жена три дня дозванивалась на горячую линию Роспотребнадзора, но так и не добилась того, чтобы в ситуации срочно разобрались

2252
0

В Череповце мужчина доставлен в больницу после неудачно приготовленного ужина

Происшествие случилось накануне на улице Чкалова

1828
0

Полиция Вологды начала проверку по факту отравления собак неизвестным догхантером

Происшествие случилось в районе Ковыринского парка Вологды

2166
0

40 россиян отравились в отеле курортного города Хургада в Египте

Состояние всех заболевших удовлетворительное, угрозы их жизни нет

1796
0

7-летний мальчик в Вологодской области выпил уксусную эссенцию и получил ожоги, отравление и шок первой степени

Против бабушки ребёнка завели уголовное дело 

1954
0

Ротавирус мог стать причиной массового отравления курсантов Вологодского института права и экономики

Источник заболевания пока не выявлен

2883
0

По факту массовой госпитализации курсантов ВИПЭ в Вологде возбудили уголовное дело

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

3107
0

Мужчина насмерть угорел в дачном доме под Череповцом

Еще один человек, находившийся в доме, госпитализирован

1103
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вытегорском районе дети второй раз отравились духами
Жителя Великоустюгского района будут судить за дистанционное мошенничество
Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии
Денис Долженко освобождён от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности
«Динамо Вологда» может провести ближайшие матчи на выезде
В Никольском районе 64-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме
В Вологде ночью горел завод СКДМ
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

4241
0
25.01.2023 [БлогоVO]

Как проводили время зимними холодными вечерами северные крестьяне конца XIX века?

191
0
25.01.2023 [Обзор Прессы]

18 вологжан с ограниченными возможностями здоровья обучились гончарному мастерству

192
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика