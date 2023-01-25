В Вытегорском районе дети второй раз отравились духами

В Вытегорском районе в поселке Белоусово школьники второй раз отравились духами. В деле разбираются следователи.

Ранее NewsVo писал, что семиклассница из поселка Белоусово Вытегорского отравила 17 школьников и учителя.

Она принесла в учебное заведение флакон с неизвестным содержимым и сказала, что это духи. После того, как она распылила флакон, ее одноклассники и учитель отравились. Информацию подтвердили в СУ СК РФ по Вологодской области.

«19 января 2023 года 17 учеников из 7 и 9 классов, пребывавших в разное время в одном из школьных кабинетов при проведении уроков, почувствовали кратковременное ухудшение состояния здоровья, в связи с чем им была вызвана бригада скорой помощи, ученики доставлены в лечебное учреждение. При обследовании несовершеннолетних отклонений в состоянии их здоровья зафиксировано не было, показаний к назначению лечения не установлено», — сообщили в следственном комитете.

Однако, на кратковременное ухудшение состояния здоровья 23 января 2023 года вновь пожаловались 4 учеников из 7 класса при пребывании в этом же кабинете. По результатам осмотра медицинским работником школы отклонений в состоянии их здоровья установлено не было. Следственными органами СУ СК России по Вологодской области проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства.

Следователями проведен осмотр помещений образовательной организации, изъят флакон, предположительно с парфюмированной жидкостью, принесенный в школу 19 января одной из обучающихся. Назначен ряд судебных исследований, в том числе химическая экспертиза для установления состава жидкости. Следствием будут приняты исчерпывающие меры к выяснению всех обстоятельств произошедшего.