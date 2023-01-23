Вытегорская семиклассница отравила 17 школьников и учителя духами

23.01.2023 [Общество]

Семиклассница из поселка Белоусово Вытегорского отравила 17 школьников и учителя.

Она принесла в учебное заведение флакон с неизвестным содержимым и сказала, что это духи. После того, как она распылила флакон, ее одноклассники и учитель отравились. Пишет издание «Череповецка истина».

Информацию изданию подтвердила начальник управления образования Вытегорского муниципального района Ольга Грачёва. Материал передан в полицию. Также дело находится на контроле Следственного комитета и местной прокуратуры.

Тэги: отравление

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