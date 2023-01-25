Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии

В Вологодской области проиндексировали пенсии бывшим чиновникам, которые выплачиваются из областного бюджета.

Инициативу губернатора рассмотрели на 15 сессии ЗСО в прошлом году. Проект закона «Об установлении индекса повышения месячного денежного содержания в целях перерасчета за выслугу лет» был внесен в конце ноября.

В проекте закона говорится, что необходимо установить в целях перерасчета размеров пенсии за выслугу лет «индекс повышения месячного денежного содержания, учтенного при исчислении размера пенсии за выслугу лет лицам, полномочия которых прекращены либо служебный контракт, трудовой договор с которыми прекращен до 1 января этого года в размере 1,04».

В пояснительной записке уточняется, что индекс повышения необходим для того, чтобы сделать перерасчет размера пенсий за выслугу лет госслужащим. Основной целью данного закона области является повышение уровня пенсионного обеспечения за выслугу лет бывшим госслужащим. На индексацию в этом году дополнительно из бюджета уйдет 13,6 млн рублей.

Всего же на пенсии бывшим чиновникам пойдет 395,8 млн рублей.

В большинстве депутаты поддержали проект губернатора. И изменения были приняты. Но не все депутаты высказались «за».

Так депутат Законодательного собрания Вологодской области Евгения Копничева заявила, что на фоне сложной ситуации в стране и области, продолжающейся СВО, все ухудшающегося положения граждан, роста цен и тарифов производить до безобразия неприличные доплаты к пенсии из областного бюджета нецелесообразно.

У бывших госслужащих пенсия состоит из двух частей. Первая это — обычная пенсия, которая выплачивается за общий трудовой стаж из средств Пенсионного фонда. Вторая — это пенсия «за выслугу лет», размер которой зависит от стажа работы на государственной службе. Эта пенсия выплачивается из областного бюджета.

«К примеру, пенсия „за выслугу лет“ госслужащего, отработавшего не менее 20 лет в должности ведущего специалиста сегодня составляет 9 тыс. 120 руб. Трудовая -19 800 руб. В сумме — почти 30 тыс. рублей. Трудовая пенсия зам. начальника департамента — 19 127 руб. Зато областная доплата за государев стаж впечатляет — 87 тыс. 210 руб. В сумме содержание на пенсии руководителя „средней руки“ составляет более 108 тыс. рублей!» — говорит Евгения Копничева.

При этом с 1 января 2023 года пенсионерам госслужбы проиндексируют и страховую часть, и доплату из бюджета.

В абсолютных деньгах областная доплата в 2023 году у ведущего специалиста на пенсии составит 10 тыс. 277 руб., а у бывшего зам. начальника департамента — 91 тыс. 464 руб.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области дефицит бюджета в 2023 году составит 20 млрд рублей.