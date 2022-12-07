Андрей Луценко: «Бюджет на 2023 год принят в окончательном чтении»

07.12.2022 [Общество]

На сессии Законодательного Собрания парламентарии утвердили закон об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024, 2025гг.

Ко второму чтению бюджет увеличился на 17,2 миллиарда рублей за счет федеральных средств. Из них на 2023 год предусмотрено 5,6 миллиарда. Всего с момента рассмотрения проекта в первом чтении депутаты рассмотрели и приняли 60 поправок.

С учетом всех изменений параметры бюджета на 2023 год следующие:

— доходы 111 миллиардов 636 миллионов рублей;

— расходы 132 миллиарда 190 миллионов рублей;

— дефицит 20,5 миллиардов рублей, он полностью обеспечен остатками средств с 2022 года.

«Бюджет по-прежнему социально ориентированный — более 76 миллиардов рублей направлено на социальную сферу. Образование получит 26,5 миллиардов, на поддержку здравоохранения направлено почти 11,3 миллиарда рублей, свыше 1,8 миллиарда выделено на культуру и порядка 1,6 миллиарда на спорт. На социальные выплаты направлено почти 35 миллиардов рублей. Финансирование национальной экономики превысит 32 миллиарда, — рассказал председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции „Единая Россия“ Андрей Луценко. — Несмотря на все внешние угрозы, губернатору, правительству области и депутатскому корпусу удалось сформировать устойчивый бюджет. Продолжится выполнение Указов Президента, реализация национальных проектов, Народной программы партии „Единая России“ и решений Градсоветов».

Тэги: бюджет

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