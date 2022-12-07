Андрей Луценко: «Бюджет на 2023 год принят в окончательном чтении»

На сессии Законодательного Собрания парламентарии утвердили закон об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024, 2025гг.

Ко второму чтению бюджет увеличился на 17,2 миллиарда рублей за счет федеральных средств. Из них на 2023 год предусмотрено 5,6 миллиарда. Всего с момента рассмотрения проекта в первом чтении депутаты рассмотрели и приняли 60 поправок.

С учетом всех изменений параметры бюджета на 2023 год следующие:

— доходы 111 миллиардов 636 миллионов рублей;

— расходы 132 миллиарда 190 миллионов рублей;

— дефицит 20,5 миллиардов рублей, он полностью обеспечен остатками средств с 2022 года.