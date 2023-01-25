Штрафы за регулярную незаконную расклейку рекламы в Вологодской области могут кратно возрасти

В Вологодской области могут вырасти штрафы за расклейку незаконной рекламы. Соответствующую законодательную инициативу депутаты комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека рекомендовали принять на февральской сессии Законодательного Собрания области.

Один из разработчиков законопроекта, председатель комитета Лариса Кожевина рассказала, что такая инициатива появилась благодаря деятельности рабочей группы по рассмотрению вопросов в сфере административных и иных публичных правоотношений, созданной при областном парламенте. Поводом послужило предложение мэрии гЧереповца, которое предусматривает внесение изменений в областной закон «Об административных правонарушениях в Вологодской области».

Выяснилось, что для городских округов Вологодской области, в особенности Череповца, проблема размещения местными жителями рекламных объявлений вне специально установленных мест является актуальной. Листовки и афиши, другая информация, расклеенные на остановках и столбах, существенно портят внешний облик города, требуют значительных затрат на ремонт и покраску, и вызывают возмущение жителей города.

«Именно поэтому череповчане предложили усилить административную ответственность за нарушение правил размещения рекламных объявлений вне специально установленных мест, — пояснила Лариса Кожевина. — Мы долго обсуждали этот вопрос и пришли к общему мнению: необходимо ввести квалифицированный состав этого правонарушения, который будет предусматривать повышенную ответственность в случае совершения его повторно или неоднократно».

После принятия закона штраф для граждан, совершающих такие правонарушения регулярно, возрастет до 3-5 тыс. рублей (в действующей редакции — от 1 до 1,5 тыс. рублей). Для должностных лиц — от 10 до 15 тыс. рублей (сейчас — от 3 до 10 тыс. рублей), а для юридических лиц — от 30 до 60 тыс. рублей (сейчас — 20-50 тыс. рублей).

Законопроект прошёл общественное обсуждение и будет вынесен на заседание сессии Законодательного Собрания области в феврале этого года.