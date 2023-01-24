Новое техническое оборудование получат пять музеев Вологодской области. На эти цели из федерального бюджета по нацпроекту «Культура» выделят более 18 миллионов рублей.

– Новое оборудование в 2023 году получат Краеведческий музей Сокольского округа, Сямженский краеведческий музей, Тарногский музей традиционной народной культуры, Харовский историко-художественный музей и Вологодский государственный музей-заповедник, – сообщает пресс-служба департамента культуры Вологодской области.

В частности, речь идет о современном техническом оборудовании для организации выставок, а также открытого хранения и сохранения предметов музейного фонда. В музеи поставят сенсорные киоски, специальные витрины и стенды, стеллажи и подвесные системы, подиумы, манекены, фотооборудование, экраны и проекторы, гигрометры и осушители воздуха.

Также сообщается, что в прошлом году новое оборудование было поставлено в четыре муниципальных музея Вологодской области: в Вытегре, Нюксенице, Тотьме и Устюжне.

