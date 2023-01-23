Более 600 новогодних елей сдали в переработку после праздников жители Вологды

23.01.2023 [Общество]

Более 600 новогодних елей сдали в переработку жители Вологды, сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

21 января в Вологде завершилась экологическая акция «дЕльный круговорот». Ранее NewsVo рассказывал, что вологжане могли сдавать в переработку отслужившие новогодние ели в течение недели. Деревья можно было сдать на нескольких площадках в разных районах города.

Собранные ели измельчили в щепу и передали в городской ботанический сад. Здесь щепу используют в качестве подстилки для животных и как утеплитель для растений. 

– Акция в Вологде проходит уже не первый год. Идея принадлежит молодежи, многие вологжане активно ее поддерживают. На площадки пришли жители разных поколений, и мы рады, что все категории населения постепенно включаются в экологическую повестку, – сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Организаторы акции «дЕльный круговорот» – Молодежный центр «ГОР.КОМ35» при поддержке администрации Вологды.
 

Тэги: Экология, елки, акция

ТОП НЕДЕЛИ

Депутат ЗСО Евгений Шулепов призвал перестать искать врагов народа
Бабушки вяжут носки на фронт, а чиновники покупают дорогие авто: предприниматель возмутился закупкой властей вологодского округа
В декабре неизвестный череповецкий школьник 280 раз проехал на автобусе
Голубые ели около картинной галереи в Вологде могут спилить
Вологжанин Максим Колесов погиб в ходе военной спецоперации в Украине
Игорь Михельсон покинул место руководителя Фонда капремонта Вологодской области
Велика тяга к искусству: в день бесплатного посещения новая картинная галерея в Вологде не выдержала наплыва посетителей
Череповец простился с 33-летним Эдгаром Римшаном, который погиб в ходе спецоперации на Украине
Мобилизованный житель Великого Устюга погиб при минометном обстреле в зоне СВО
Завершены работы по переустройству инженерных сетей на строящейся ул. Поэта Романова в Вологде

Похожие новости

Сдать накопившееся за праздники вторсырье можно 14 января на фестивале ЭкоПарк

В мероприятии примут участие несколько волонтерских экологических организаций 

1095
0

После праздников жители Вологды смогут сдать натуральные новогодние ели в переработку

Это можно будет сделать с 14 по 21 января на нескольких площадках города

2037
0

Вода в 52% наблюдаемых водных объектах Вологодской области является «загрязненной»

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области опубликовал доклад о состоянии и охране окружающей среды в регионе

1549
0

Два вологодских экологических проекта получили «Зеленую премию» Российского экологического оператора

Победители получили средства на дальнейшее развитие проектов

1093
0

Вологодская школа собрала 2 тонны вторсырья и победила во всероссийском конкурсе

Победителем стала вологодская Средняя школа № 37 имени маршала Советского Союза Конева

1010
0

В ходе акции «Вода России»в Вологодской области было убрано 2290,8 кубометров мусора с берегов озер и рек

В акции приняли участие 8247 человек

1503
0

Несколько акций по сбору вторсырья пройдут в Вологде в декабре

Сдать вторсырье можно будет 3, 10 и 17 декабря

3312
0

Со свалок в Вологде вывезли 20 тонн автомобильных покрышек

Контракт на эти цели заключили с самарской компанией «Экостандарт»

1584
0

Вологодский проект по озеленению признан лучшим на всероссийском конкурсе

Итоги IV Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик подведены накануне в Москве

1587
0

В Череповецкой природоохранной прокуратуре сменилось руководство

Ведомство возглавил Сергей Кокарев

1784
0

В Вологодской области создали онлайн-карту распространения борщевика Сосновского

В настоящий момент карта работает в тестовом режиме

1079
0

Карбоновые полигоны создают в Вологодской области

Основная задача карбонового полигона – измерение и мониторинг потоков парниковых газов

1261
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Более 600 новогодних елей сдали в переработку после праздников жители Вологды
Жительницу Великоустюгского района осудили за использование поддельных водительских прав
Вытегорская семиклассница отравила 17 школьников и учителя духами
В Великом Устюге подросток за рулём авто устроил ДТП, в котором пострадал сам
Вологодский депутат предложил всем переезжать в деревню, чтобы не нервничать из-за возможной потери комфорта
Жительница Великоустюгского района через суд взыскала деньги с туроператора за несостоявшуюся поездку
В Вологде расскажут о том, какую информацию скрывает в себе ладья XVII века
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

4052
0
23.01.2023 [БлогоVO]

Немного о том, как нам вообще не мешают санкции

331
0
13.01.2023 [Обзор Прессы]

Веселые денечки

1048
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика