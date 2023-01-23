Более 600 новогодних елей сдали в переработку после праздников жители Вологды

Более 600 новогодних елей сдали в переработку жители Вологды, сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

21 января в Вологде завершилась экологическая акция «дЕльный круговорот». Ранее NewsVo рассказывал, что вологжане могли сдавать в переработку отслужившие новогодние ели в течение недели. Деревья можно было сдать на нескольких площадках в разных районах города.

Собранные ели измельчили в щепу и передали в городской ботанический сад. Здесь щепу используют в качестве подстилки для животных и как утеплитель для растений.

– Акция в Вологде проходит уже не первый год. Идея принадлежит молодежи, многие вологжане активно ее поддерживают. На площадки пришли жители разных поколений, и мы рады, что все категории населения постепенно включаются в экологическую повестку, – сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Организаторы акции «дЕльный круговорот» – Молодежный центр «ГОР.КОМ35» при поддержке администрации Вологды.

