После праздников жители Вологды смогу сдать натуральные новогодние ели в переработку

29.12.2022 [Общество]

После праздников жители Вологды смогу сдать натуральные новогодние ели в переработку. 

Шестой раз в Вологде пройдет экологическая акция «Дельный круговорот».

– Кто-то задумывался о том, что живые новогодние елочки после праздника оказываются на свалке? Мы придумали, как дать им вторую жизнь! – рассказывают организаторы акции.

После праздников вы можете сдать натуральную новогоднюю ель в переработку и получить приз.

Ели будут переработаны в щепу, которую организаторы передадут в городской ботанический сад. -Ель будет переработана в щепу;

Акция пройдет 21 января на 5 площадках города Вологды:

  • Скейт-парк «Яма»
  • Выставочный комплекс «Вологодская слобода»
  • Фрязиновский парк
  • Площадка у Дворца спорта (ул. Конева, 2в)
  • Рождественский парк

Также планируется работа стационарных точек для сбора елей с 14 по 21 января:

  1. ЖК «Флагман» (ул. Машиностроительная, 26);
  2. ЖК «Высота» (ул. Сергея Преминина, 10б);
  3. ЖК «Звездный» (ул. Гагарина, 82а).
Тэги: елки, акция, Экология

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