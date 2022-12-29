После праздников жители Вологды смогу сдать натуральные новогодние ели в переработку.

Шестой раз в Вологде пройдет экологическая акция «Дельный круговорот».

– Кто-то задумывался о том, что живые новогодние елочки после праздника оказываются на свалке? Мы придумали, как дать им вторую жизнь! – рассказывают организаторы акции.

После праздников вы можете сдать натуральную новогоднюю ель в переработку и получить приз.

Ели будут переработаны в щепу, которую организаторы передадут в городской ботанический сад. -Ель будет переработана в щепу;

Акция пройдет 21 января на 5 площадках города Вологды:

Скейт-парк «Яма»

Выставочный комплекс «Вологодская слобода»

Фрязиновский парк

Площадка у Дворца спорта (ул. Конева, 2в)

Рождественский парк

Также планируется работа стационарных точек для сбора елей с 14 по 21 января: