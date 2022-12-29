После праздников жители Вологды смогу сдать натуральные новогодние ели в переработку.
Шестой раз в Вологде пройдет экологическая акция «Дельный круговорот».
– Кто-то задумывался о том, что живые новогодние елочки после праздника оказываются на свалке? Мы придумали, как дать им вторую жизнь! – рассказывают организаторы акции.
После праздников вы можете сдать натуральную новогоднюю ель в переработку и получить приз.
Ели будут переработаны в щепу, которую организаторы передадут в городской ботанический сад. -Ель будет переработана в щепу;
Акция пройдет 21 января на 5 площадках города Вологды:
- Скейт-парк «Яма»
- Выставочный комплекс «Вологодская слобода»
- Фрязиновский парк
- Площадка у Дворца спорта (ул. Конева, 2в)
- Рождественский парк
Также планируется работа стационарных точек для сбора елей с 14 по 21 января:
- ЖК «Флагман» (ул. Машиностроительная, 26);
- ЖК «Высота» (ул. Сергея Преминина, 10б);
- ЖК «Звездный» (ул. Гагарина, 82а).