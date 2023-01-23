Вологодское УФАС выдало предписание индивидуальному предпринимателю убрать признанную ненадлежащей рекламу суши и роллов

Реклама продукции сети доставки суши и роллов «ЁбиДоёби» с наименованиями «ЁбиСуёби», «КуниЛи» распространялась на рекламных конструкциях в Вологде на перекрестке улиц Герцена и Предтеченской, а также по улице Ленинградская — Беляевская ветка, движение в центр; на перекрестке Пошехонского шоссе и улицы Петина, вблизи Молкомбината; по улице Ленинградской у торгового центра «Форум». Сообщает в УФАС по Вологодской области.

«Изначально дело по признакам нарушения Закона о рекламе было возбуждено в отношении ООО „ЁбиДоёби“. Позднее к участию в рассмотрении дела был привлечен рекламодатель — индивидуальный предприниматель N. Все члены общественно-консультативного совета по рекламе при Вологодском УФАС единогласно признали, что в этой рекламе использовано бранное слово (или легко считываемое производное от бранного слова) на всем известную букву Ё. Такое использование подобных слов недопустимо с точки зрения норм морали и нравственности, считают члены общественно-консультативного совета по рекламе», — уточняют в УФАС.

На заседании комиссии УФАС предприниматель и представители фирым поясняли, что название сети доставки суши и роллов на буку Ё — это всего лишь набранный русскими буквами японский текст, означающий «День недели — суббота». Тем не менее, антимонопольный орган признал рекламу ненадлежащей.