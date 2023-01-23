В Вологде УФАС выдало предписание предпринимателю убрать рекламу суши «ЁбиСуёби» и «КуниЛи»

23.01.2023 [Общество]
Вологодское УФАС выдало предписание индивидуальному предпринимателю убрать признанную ненадлежащей рекламу суши и роллов
 
Реклама продукции сети доставки суши и роллов  «ЁбиДоёби» с   наименованиями  «ЁбиСуёби», «КуниЛи»  распространялась на рекламных конструкциях в Вологде на  перекрестке  улиц  Герцена  и  Предтеченской, а  также по улице  Ленинградская — Беляевская ветка, движение в центр; на перекрестке Пошехонского  шоссе и улицы Петина, вблизи Молкомбината; по улице  Ленинградской  у торгового центра «Форум».  Сообщает в УФАС по Вологодской области.
«Изначально дело по признакам нарушения Закона о  рекламе было возбуждено в отношении ООО „ЁбиДоёби“. Позднее  к участию  в рассмотрении дела был привлечен рекламодатель — индивидуальный предприниматель N. Все члены  общественно-консультативного  совета  по рекламе при Вологодском УФАС единогласно  признали, что в этой рекламе  использовано  бранное слово (или легко считываемое производное от бранного слова)  на всем известную  букву Ё. Такое использование подобных слов недопустимо с точки зрения норм морали и нравственности,  считают члены общественно-консультативного совета по рекламе», — уточняют в УФАС.
На заседании комиссии УФАС  предприниматель и представители фирым поясняли, что название сети доставки суши и роллов на буку Ё — это всего лишь набранный русскими буквами японский текст, означающий «День недели — суббота». Тем не менее, антимонопольный орган признал рекламу ненадлежащей.
Тэги: реклама, суши, УФАС

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