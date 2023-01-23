«Изначально дело по признакам нарушения Закона о рекламе было возбуждено в отношении ООО „ЁбиДоёби“. Позднее к участию в рассмотрении дела был привлечен рекламодатель — индивидуальный предприниматель N. Все члены общественно-консультативного совета по рекламе при Вологодском УФАС единогласно признали, что в этой рекламе использовано бранное слово (или легко считываемое производное от бранного слова) на всем известную букву Ё. Такое использование подобных слов недопустимо с точки зрения норм морали и нравственности, считают члены общественно-консультативного совета по рекламе», — уточняют в УФАС.
В Вологде УФАС выдало предписание предпринимателю убрать рекламу суши «ЁбиСуёби» и «КуниЛи»
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