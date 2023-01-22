Одиночный пикет в защиту голубых елей у здания картинной галереи прошел в Вологде 21 января. Провел его гражданский активист Илья Горбачев. «Берегите природу - мать нашу! Мать вашу!» – гласила надпись на его плакате.

– Я бы хотел обратиться к нашему мэру, главе города о недопущении спила данных деревьев, – говорит Илья в видео, которое размещено на его странице в социальной сети.

По мнению молодого человека, эти деревья – это память и уважение к нашим предкам и нашей истории.

– Мы должны оберегать и защищать нашу историю и наших предков. Просто много в последнее время говорится о патриотизме, дак вот патриотизм начинается с этого, – заключает Илья Горбачев.

NewsVo ранее рассказывал, что вопрос благоустройства пространства перед новым зданием картинной галереи на Мира, 34 обсуждался в администрации города Вологды. Сообщается, что благоустройство может начаться в этом году, и при выполнении работ планируется спилить 10 голубых елей. «Так как они выглядят уже не так презентабельно, как десятилетия назад и скорее портят, чем украшают окрестности галереи» – сказал про ели мэр города Сергей Воропанов.