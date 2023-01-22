Выпускник череповецкого университета радиоэлектроники погиб в ходе военной спецоперации в Украине

22.01.2023 [Происшествия]

Выпускник череповецкого университета радиоэлектроники – лейтенант Кирилл Квашнин – погиб в ходе военной спецоперации в Украине.

– Детство Кирилла прошло в Мирном, в первом классе он учился в третьей школе, затем перешел в четвертую. С ранних лет делом своей жизни он выбрал военную службу, защиту Отечества. После четвертого класса поступил в Тверское Суворовское военное училище. Затем окончил Военный ордена Жукова университет радиоэлектроники в Череповце. Проходил службу в одной из воинских частей Алтайского края. Это была уже третья командировка лейтенанта Квашнина в зону проведения СВО. Награжден Орденом Мужества (посмертно), – сообщает администрация города Мирный Архангельской области.

Тэги: погиб, военная спецоперация, специальная военная операция

ТОП НЕДЕЛИ

Депутат ЗСО Евгений Шулепов призвал перестать искать врагов народа
Бабушки вяжут носки на фронт, а чиновники покупают дорогие авто: предприниматель возмутился закупкой властей вологодского округа
Голубые ели около картинной галереи в Вологде могут спилить
В декабре неизвестный череповецкий школьник 280 раз проехал на автобусе
Велика тяга к искусству: в день бесплатного посещения новая картинная галерея в Вологде не выдержала наплыва посетителей
Житель Череповца получил 18 лет колонии за убийство 18-летней давности
Игорь Михельсон покинул место руководителя Фонда капремонта Вологодской области
Мобилизованный житель Великого Устюга погиб при минометном обстреле в зоне СВО
Завершены работы по переустройству инженерных сетей на строящейся ул. Поэта Романова в Вологде
Депутата Дениса Долженко исключили из фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании области

Похожие новости

Вологжанин Максим Колесов погиб в ходе военной спецоперации в Украине

У Максима осталась семья: жена и сын

360
0

Виталий Бодров из Вытегорского округа погиб в ходе военной спецоперации на Украине

Виталий Викторович был мобилизован в октябре 2022 года, у него остались жена, дочь и сын

988
0

Череповец простился с 33-летним Эдгаром Римшаном, который погиб в ходе спецоперации на Украине

В ноябре 2022 года Римшан заключил контракт с вооруженным формированием «Вагнер»

1239
0

В военной операции на Донбассе погиб житель Великоустюгского района

О погибшем сообщил глава района Александр Кузьмин

3120
0

Мужчина попал под грузовой поезд на станции Рыбкино под Вологдой

Пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью

1483
0

В Вологодской области будут судить соцработника за смерть подопечного

Подопечный утонул

1358
0

Погибший под колесами поезда в Шексне мужчина оказался жителем соседней области

Он приехал в Вологодскую область на заработки

856
0

Глава совета директоров «Лукойла» выпал из окна Центральной клинической больницы Москвы

Мужчина погиб

1723
0

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Вологодском районе 24 июля

Четыре автомобиля столкнулись на 51 километре трассы «Вологда – Медвежьегорск»

5325
0

68-летний водитель УАЗа погиб в ДТП в Харовском районе Вологодской области

29-летний водитель ГАЗа получил телесные повреждения

3473
0

Один человек погиб и один получил травмы в ДТП в Бабушкинском районе

Авария произошла 12 июня на 40-м километре автодороги «Тотьма-Никольск»

2185
0

Один человек погиб и один доставлен в больницу с травмами после ДТП в Череповецком районе

Водитель не справился с управлением квадроциклом. Транспортное средство перевернулось

2092
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Выпускник череповецкого университета радиоэлектроники погиб в ходе военной спецоперации в Украине
Вологжанин Максим Колесов погиб в ходе военной спецоперации в Украине
Виталий Бодров из Вытегорского округа погиб в ходе военной спецоперации на Украине
Череповец простился с 33-летним Эдгаром Римшаном, который погиб в ходе спецоперации на Украине
Новый Ледовый дворец откроется в Вологде 17 февраля
О традициях крещенских гаданий расскажут в усадьбе Брянчаниновых 22 января
Вологжанин заплатил 100 тысяч рублей за поход в театр с жительницей Ярославля, но попал на мошенников
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

3916
0
21.01.2023 [БлогоVO]

Законодательное собрание Вологодской области и «Единая Россия» в регионе не дают скучать

290
0
13.01.2023 [Обзор Прессы]

Веселые денечки

953
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика