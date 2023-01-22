Выпускник череповецкого университета радиоэлектроники погиб в ходе военной спецоперации в Украине

Выпускник череповецкого университета радиоэлектроники – лейтенант Кирилл Квашнин – погиб в ходе военной спецоперации в Украине.

– Детство Кирилла прошло в Мирном, в первом классе он учился в третьей школе, затем перешел в четвертую. С ранних лет делом своей жизни он выбрал военную службу, защиту Отечества. После четвертого класса поступил в Тверское Суворовское военное училище. Затем окончил Военный ордена Жукова университет радиоэлектроники в Череповце. Проходил службу в одной из воинских частей Алтайского края. Это была уже третья командировка лейтенанта Квашнина в зону проведения СВО. Награжден Орденом Мужества (посмертно), – сообщает администрация города Мирный Архангельской области.