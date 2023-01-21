Череповец простился с 33-летним Эдгаром Римшаном, который погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщает глава города металлургов Маргарита Гусева.

– Эдгар учился в школах № 7 и 34. Военную срочную службу проходил матросом в Североморске. Затем служил по контракту в военно-морском флоте России, – пишет Маргарита Гусева на своей странице в социальной сети 21 января. – Эдгар Римшан погиб 20 декабря в городе Артемовск Донецкой Народной Республики, церемония прощания состоялась сегодня.

Также сообщается, что в ноябре 2022 года Римшан заключил контракт с вооруженным формированием «Вагнер».